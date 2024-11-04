Грета Тунберг неожиданно появилась на протестах в Тбилиси
Киев • УНН
Экоактивистка Грета Тунберг посетила митинг оппозиции в Тбилиси, выразив поддержку грузинским активистам. Протестующие требуют новых выборов, считая предыдущие результаты сфальсифицированными.
Экоактивистку Грету Тунберг заметили на митинге оппозиции в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.
Тунберг заявила, что пришла выразить поддержку активистам Грузии и пожелала гражданам оставаться сильными.
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В центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста против результатов парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными. Протестующие с флагами ЕС и Грузии требуют проведения новых выборов.