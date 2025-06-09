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Израиль взял под контроль судно с Гретой Тунберг на пути в Газу

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Израильские силы взяли под контроль судно с помощью для Газы, на борту которого была Грета Тунберг. Яхту перехватили ночью, и сейчас она направляется в израильский порт.

Израиль взял под контроль судно с Гретой Тунберг на пути в Газу

Израильские силы взяли под контроль благотворительное судно, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа, и лодка с экипажем из 12 человек, включая активистку Грету Тунберг, сейчас направляется в порт в Израиле, сообщили в воскресенье чиновники, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Яхта Madleen под британским флагом, которой управляет пропалестинская коалиция "Флотилия свободы" (FFC), имела целью доставить символический объем помощи в Газу позже в понедельник и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в анклаве.

Однако судно было взято на абордаж ночью, прежде чем оно смогло добраться до берега, сообщает FFC в своем аккаунте в Telegram. Позже МИД Израиля подтвердило, что оно находится под контролем Израиля.

"Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся на родину", - написали в министерстве в X.

Позже в министерстве добавили, что все пассажиры были в безопасности и невредимы: "Им дали бутерброды и воду. Шоу окончено".

Среди команды из 12 человек - шведский борец за климат Грета Тунберг и Рима Гассан, депутат Европейского парламента от Франции.

"Экипаж "Флотилии свободы" был арестован израильской армией в международных водах около 2 часов ночи", - опубликовала Гасан в X. На фотографии видно, как экипаж сидит на лодке, все одетые в спасательные жилеты, с поднятыми вверх руками.

На яхте перевозят небольшую партию гуманитарной помощи, в частности рис и детские смеси. Министерство иностранных дел сообщило, что его доставят в Газу. "Крошечное количество помощи, которое было на яхте и не потреблено "знаменитостями", будет передано в Газу через настоящие гуманитарные каналы", - написано в сообщении.

В воскресенье министр обороны Израиля Израиль Кац приказал военным не допустить Madleen в Газу, назвав эту миссию пропагандистской деятельностью в поддержку ХАМАС.

Израиль ввел морскую блокаду прибрежного анклава после того, как в 2007 году ХАМАС установил контроль над Газой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Израиль
Европейский парламент
Грета Тунберг
Сектор Газа
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