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Израиль заявил, что Грету Тунберг депортировали после захвата судна, на котором она хотела прибыть в Газу

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Экоактивистку Грету Тунберг депортировали из Израиля. Это произошло после того, как израильские военные перехватили судно с гуманитарной помощью, которое направлялось в Газу.

Израиль заявил, что Грету Тунберг депортировали после захвата судна, на котором она хотела прибыть в Газу

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что активистку Грету Тунберг депортировали из страны во вторник. То есть через день после того, как израильские военные захватили судно, на котором она направлялась в Газу, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В посте на "X" МИД Израиля опубликовал фотографию Тунберг в самолете, на которой указано, что она вылетела из Израиля и направляется во Францию, а затем в Швецию.

Правозащитная группа в Израиле "Адала", представляющая Грету Тунберг и других активистов, сообщила, что Тунберг, двое других активистов и журналист согласились на депортацию и выезд из Израиля. Другие активисты отказались от депортации, их удерживали под стражей, а их дело должна была рассматривать израильская власть.

Тунберг была одной из 12 пассажиров на борту судна "Мадлин", которое перевозило помощь для людей в охваченной войной Газе. Израильские военно-морские силы захватили судно рано в понедельник примерно в 200 километрах от побережья Газы, сообщает организация Коалиция "Флотилии свободы", которая организовала путешествие. По данным Министерства иностранных дел Израиля, судно в сопровождении военно-морских сил Израиля прибыло в израильский порт Ашдод в понедельник вечером.

Активисты заявили, что протестуют против войны и гуманитарного кризиса в Газе. Израиль утверждает, что такие гуманитарные корабли нарушают его морскую блокаду Газы. Израильское МИД заявило в социальных сетях, что ""селфи-яхта" "знаменитостей" безопасно направляется к берегам Израиля".

Дополнение

Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к флотилии, которая направляется в Газу с гуманитарной помощью, несмотря на израильскую блокаду. На борту судна находится 11 человек, включая саму Тунберг.

Израильские силы взяли под контроль благотворительное судно, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа, и судно с экипажем из 12 человек, включая активистку Грету Тунберг, направилось в порт в Израиле, сообщили в воскресенье чиновники.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществополитикаНовости Мира
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Израиль
Грета Тунберг
Франция
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