Грета Тунберг анонсувала нову місію з прориву морської блокади Сектора Гази
Київ • УНН
Грета Тунберг анонсувала нову спробу прориву морської блокади Гази, яка розпочнеться 31 серпня з Іспанії. До флотилії приєднаються судна з Тунісу та інших портів, також активісти мобілізують 44 країни для демонстрацій.
Шведська екоактивістка Грета Тунберг планує здійснити нову місію з прориву морської блокади Ізраїлю над Сектором Газа. Про це вона повідомила в Instagram, інформує УНН.
Деталі
За словами Тунберг початок місії заплановано на останній день літа.
31 серпня ми розпочинаємо найбільшу в історії спробу прорвати незаконну ізраїльську блокаду Гази, відправивши з Іспанії десятки суден
Вона уточнила, що 4 вересня до головної флотилії приєднаються ще десятки суден з Тунісу й інших портів. Учасники також планують мобілізувати понад 44 країни для проведення одночасних демонстрацій та акцій, щоб "прорвати мовчазну згоду та висловити солідарність із палестинським народом".
Нагадаємо
На початку червня Грета Тунберг та ще 11 пропалестинських активістів вирушили на вітрильному судні Madleen до узбережжя Сектора Гази. Метою акції був прорив блокади та привертання уваги світу до гуманітарної катастрофи в регіоні.
9 червня ізраїльські сили взяли під контроль судно, згодом воно, попрямувало до порту в Ізраїлі.
Наступного дня Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що активістку Грету Тунберг депортували з країни.
