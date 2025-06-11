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Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її в міжнародних водах і відповіла на критику Трампа

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Екоактивістка заявила, що її та інших пропалестинських активістів викрали в міжнародних водах та доставили до Ізраїлю проти їхньої волі. Вона закликала звільнити затриманих активістів.

Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її в міжнародних водах і відповіла на критику Трампа

Екоактивістка Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її та її колег - пропалестинських активістів - у міжнародних водах. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

За словами Тунберг, перед депортацією вона відмовилася підписати документ про те, що вона незаконно в'їхала в країну.

Виступаючи в зоні прильоту паризького аеропорту імені Шарля де Голля після депортації з Ізраїлю, шведська активістка сказала, що вона та її команда не порушували жодних законів, і закликала до негайного звільнення активістів, які все ще перебувають в Ізраїлі.

У своїх свідченнях я дуже чітко сказала, що нас викрали в міжнародних водах і проти нашої волі привезли до Ізраїлю

- сказала вона.

Тунберг також відповіла на критику з боку президента США Дональда Трампа, який днями назвав її "розлюченою людиною".  

Я думаю, що світу потрібно набагато більше молодих розлючених жінок, щоб бути чесними, особливо враховуючи все, що відбувається зараз

- сказала активістка.

Крім того, вона відкинула припущення, що місія з доставлення гуманітарної допомоги в сектор Газа була піар-акцією, і заявила, що попередня спроба подібної акції на більшому судні була зірвана після його обстрілу.

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Нагадаємо

Напередодні Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що активістку Грету Тунберг депортували з країни через день після того, як ізраїльські військові захопили судно, на якому вона прямувала до Гази.

Ізраїльська правозахисна група "Адала" повідомила, що Тунберг, двоє інших активістів та журналіст погодилися на депортацію та виїзд із Ізраїлю. Інші активісти відмовилися від депортації, їх утримували під вартою, а їхню справу мала розглядати ізраїльська влада.

Екоактивістка Грета Тунберг приєдналася до флотилії, яка прямувала до Гази з гуманітарною допомогою, незважаючи на ізраїльську блокаду. На борту судна перебувало 11 людей, включно з самою Тунберг.

Ізраїльські сили взяли під контроль благодійне судно, яке намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа, і судно з екіпажем із 12 осіб, включаючи активістку Грету Тунберг, попрямувало до порту в Ізраїлі.

Грета Тунберг несподівано з'явилася на протестах у Тбілісі04.11.24, 19:42 • 19676 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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