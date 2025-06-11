Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа

Экоактивистка Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее и ее коллег - пропалестинских активистов - в международных водах. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

По словам Тунберг, перед депортацией она отказалась подписать документ о том, что она незаконно въехала в страну.

Выступая в зоне прилета парижского аэропорта имени Шарля де Голля после депортации из Израиля, шведская активистка сказала, что она и ее команда не нарушали никаких законов, и призвала к немедленному освобождению активистов, которые все еще находятся в Израиле.

В своих показаниях я очень четко сказала, что нас похитили в международных водах и против нашей воли привезли в Израиль - сказала она.

Тунберг также ответила на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который на днях назвал ее "разъяренной женщиной".

Я думаю, что миру нужно гораздо больше молодых разъяренных женщин, чтобы быть честными, особенно учитывая все, что происходит сейчас - сказала активистка.

Кроме того, она отвергла предположение, что миссия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа была пиар-акцией, и заявила, что предыдущая попытка подобной акции на большем судне была сорвана после его обстрела.

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Напомним

Накануне Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что активистку Грету Тунберг депортировали из страны через день после того, как израильские военные захватили судно, на котором она направлялась в Газу.

Израильская правозащитная группа "Адала" сообщила, что Тунберг, двое других активистов и журналист согласились на депортацию и выезд из Израиля. Другие активисты отказались от депортации, их удерживали под стражей, а их дело должна была рассматривать израильская власть.

Экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к флотилии, которая направлялась в Газу с гуманитарной помощью, несмотря на израильскую блокаду. На борту судна находилось 11 человек, включая саму Тунберг.

Израильские силы взяли под контроль благотворительное судно, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа, и судно с экипажем из 12 человек, включая активистку Грету Тунберг, направилось в порт в Израиле.

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