Вэнс заявил, что Европа может потерпеть Илона Маска, как США терпели Грету Тунберг
Киев • УНН
Вице-президент США Вэнс заявил, что Европа может выдержать Илона Маска, как США выдержали 10 лет критики от Греты Тунберг. Он также выразил обеспокоенность относительно отхода Европы от общих с США ценностей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, Европа может потерпеть Илона Маска, так, как американская демократия смогла пережить 10 лет критики Греты Тунберг. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Если американская демократия смогла пережить 10 лет критики Греты Тунберг, то вы можете потерпеть Илона Маска пару месяцев
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Также Вэнс во время своего выступления заявил, что угроза, которая его беспокоит больше всего, это не рф и Китай, а "угроза" изнутри, отход Европы от основных ценностей, которые разделяют США.
Кроме того, Вэнс раскритиковал назначение новых выборов в Румынии, где в первом туре по данным избирательной комиссии, победил пророссийский ультраправый политик Келин Джорджеску.
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