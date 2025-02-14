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Венс заявив, що Європа може потерпіти Ілона Маска, як США терпіли Грету Тунберг

Венс заявив, що Європа може потерпіти Ілона Маска, як США терпіли Грету Тунберг

Київ • УНН

 • 26377 перегляди

Віцепрезидент США Венс заявив, що Європа може витримати Ілона Маска, як США витримали 10 років критики від Грети Тунберг. Він також висловив занепокоєння щодо відходу Європи від спільних з США цінностей.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, Європа може потерпіти Ілона Маска, так, як американська демократія змогла пережити 10 років критики Грети Тунберг. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Якщо американська демократія змогла пережити 10 років критики Грети Тунберг, то ви можете потерпіти Ілона Маска пару місяців

- сказав Венс.

Доповнення

Також Венс під час свого виступу заявив, що загроза, яка його непокоїть найбільше, це не рф та Китай, а "загроза" зсередини, відхід Європи від основних цінностей, які поділяють США.

Окрім того, Венс розкритикував призначення нових виборів в Румунії, де в першому турі за даними виборчої комісії, переміг проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску.

У Румунії визначились з датою нових президентських виборів: коли відбудуться 28.12.24, 20:30 • 23356 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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