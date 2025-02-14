Венс заявив, що Європа може потерпіти Ілона Маска, як США терпіли Грету Тунберг
Київ • УНН
Віцепрезидент США Венс заявив, що Європа може витримати Ілона Маска, як США витримали 10 років критики від Грети Тунберг. Він також висловив занепокоєння щодо відходу Європи від спільних з США цінностей.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, Європа може потерпіти Ілона Маска, так, як американська демократія змогла пережити 10 років критики Грети Тунберг. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.
Якщо американська демократія змогла пережити 10 років критики Грети Тунберг, то ви можете потерпіти Ілона Маска пару місяців
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Також Венс під час свого виступу заявив, що загроза, яка його непокоїть найбільше, це не рф та Китай, а "загроза" зсередини, відхід Європи від основних цінностей, які поділяють США.
Окрім того, Венс розкритикував призначення нових виборів в Румунії, де в першому турі за даними виборчої комісії, переміг проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску.
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