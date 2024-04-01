Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT

Экстремальные температуры и засухи в Юго-Восточной Азии, где расположены второй и третий по величине производители кофейных зерен в мире, привели к снижению урожаев. Падение поставок бобов имеет последствия не только для повседневной жизни, но и для доходов компаний. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"Сначала шоколад, теперь кофе - поставки предметов первой необходимости современной жизни сокращаются из-за меняющегося климата", - указывает издание.

Как сообщается, волна жары во Вьетнаме, втором по величине в мире производителе бобов, может сократить производство на целую пятую часть в этом году до сентября, по сравнению с прогнозом Министерства сельского хозяйства США. Ожидается, что экспорт из Индонезии, третьего по величине производителя, также снизится по тем же причинам, что ознаменует спад второй год подряд.

В результате, как сообщается, мировые фьючерсы на кофейные зерна близки к рекордным максимумам. Цены на лондонские фьючерсы на кофе робуста, мировой эталон, за последний год выросли более чем на 50 процентов и составляли примерно 3500 долларов за тонну.

Издание указывает, что ждать быстрого возвращения к нормальной жизни не стоит. "После рекордно низкого урожая прошлого года в Азии некоторые фермеры перешли с кофе на такие культуры, как каучук, которые легче производить в более теплую и влажную погоду", - пояснили в публикации.

При этом отмечается, что сейчас особенно неудачное время для предприятий, связанных с кофе. Потребление в странах Юго-Восточной Азии резко возросло, причем спрос только в Индонезии за последнее десятилетие увеличился вдвое. В Китае потребление выросло более чем на 130 процентов, о чем свидетельствует экспоненциальный рост кофеен. Сейчас страна лидирует в мире по количеству сетей кофеен, опережая США. Luckin Coffee, китайский ответ Starbucks, имеет более 16 000 точек, объем продаж которых в прошлом году составил $3,5 млрд.

Продукция из Бразилии, крупнейшего производителя арабики, пользуется большим спросом: за первые два месяца этого года экспорт в Китай вырос на 160 процентов. Экспорт в Японию также увеличился почти вдвое.

"Ограниченный рынок и мало альтернатив означают, что дефицит со стороны производителей из Юго-Восточной Азии быстро снизит прибыль предприятий, связанных с напитками и кофе", - указывает издание.

Этот сектор розничной торговли в Азии, как отмечается, уже показал слабые результаты. В Японии, например, акции пищевой группы Ajinomoto, материнской компании Ajinomoto AGF, которая производит растворимый кофе, и Ito En, японской компании по производству напитков, которая управляет специализированными кафе в Японии, значительно отставали от более широкого индекса Nikkei 225 за последний год.

"Это плохая новость для любителей кофе во всем регионе. Эти компании не имеют другого выбора, кроме как переложить расходы на потребителей", - подытоживается в публикации.

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