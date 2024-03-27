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$10 тыс за тонну: мировые цены на какао побили рекорд
Пентагон отслеживает военное сотрудничество России и КНДР
Всемирный день театра, Международный день виски, День Виагры. Что еще можно отметить 27 марта
В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку
Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро
Джо Байден назвал Путина "мясником"
Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора
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Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
$10 тыс за тонну: мировые цены на какао побили рекорд
Фьючерсы на какао достигли беспрецедентной отметки $10 000 за тонну из-за плохого урожая в ключевых странах Западной Африки, что привело к третьему подряд годовому дефициту предложения и беспокойству относительно способности производить достаточное количество какао-бобов.
Пентагон отслеживает военное сотрудничество России и КНДР
Пентагон отслеживает военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, что вызывает беспокойство, поскольку Северная Корея может предоставлять оружие России для поддержки ее военной агрессии против Украины.
Всемирный день театра, Международный день виски, День Виагры. Что еще можно отметить 27 марта
Сегодня, 27 марта, все поклонники театрального искусства могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня театра. Дата празднования выбрана в честь того, что, якобы, именно 27 марта в Древнем Риме состоялось первое театральное представление. Хотя, историками этот факт не доказан.
В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку
Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Суюань был приговорен к пожизненному заключению за договорные матчи и финансовые преступления, связанные со взятками на сумму более 10,3 миллиона евро.
Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро
Бразилия и Франция объявили об инвестиционном плане на сумму 1 миллиард евро в течение следующих четырех лет, направленном на защиту тропических лесов Амазонии, продвижение биоэкономики, создание рынка углеродных квот и поддержку коренных общин.
Джо Байден назвал Путина "мясником"
Джо Байден назвал Владимира Путина "мясником" и заявил, что США могли бы защитить Украину от российского президента.
Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора
Болгарские таможенники изъяли около 170 кг кокаина на сумму 6,2 млн евро, скрытых в грузе бананов из Эквадора.
В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"
Государственный департамент США отверг обвинения России в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити", заявив об отсутствии доказательств причастности Украины и назвав эти обвинения российской пропагандой, направленной на оправдание агрессии против Украины.
Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется
Латвийская авиакомпания Air Baltic планирует возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу сразу после открытия воздушного пространства Украины после проверки готовности аэропорта "Борисполь".
Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше
Российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а Пентагон заявил, что готов защищать каждый дюйм территории НАТО в случае нападения на союзника, одновременно предоставляя приоритет оказанию необходимой военной помощи Украине.