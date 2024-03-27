$10 тыс за тонну: мировые цены на какао побили рекорд

Фьючерсы на какао подскочили до беспрецедентной отметки в 10 000 долларов за тонну и продолжают расти. В этом году уже наблюдается удвоение цен, которое влечет за собой и подорожание шоколада и шоколадных изделий. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Издание указывает, что во вторник фьючерсы подскочили на 4,5% до 10 080 долларов за тонну - уровень, который еще несколько месяцев назад казался немыслимым.

Сообщается, что такие цены связаны с плохим урожаем ключевых западноафриканских производителей, что подтолкнуло мир к третьему подряд годовому дефициту предложения. Отрасль также борется с низкой доходностью фермеров, которые выращивают какао, на фоне чего растет опасение относительно возможности получить достаточное количество бобов.

Помимо беспокойства по поводу дефицита физических поставок, давление также растет на финансовом рынке, где некоторые трейдеры продают фьючерсы, чтобы застраховаться от физических активов. Но пока они ждут срока действия контрактов, им нужны деньги, чтобы погасить маржинальные требования по убыткам, что также влияет на цену.

Когда мы имеем эту цену, трудно сказать, оправданы ли эти цены. Всякий раз, когда на нашем рынке наблюдается падение, кажется, что он резко возрастает, что больше связано с рекламой, они были чистыми покупателями сказал Пол Джоулз, аналитик Rabobank в Лондоне.

Что касается нового урожая, то Bloomberg сообщает, что теперь внимание сосредоточено на Западной Африке, но регулятор Кот-д'Ивуара ожидает, что урожай в этом сезоне сократится.

Контекст

В 2023 году один из крупнейших производителей какао в Гане сообщил европейским покупателям, о значительном повышении цен на какао-бобы, поскольку продукция, выращенная в соответствии с новыми требованиями ЕС (которые гарантируют, что продукты не выращиваются на территории, где раньше были леса), будет стоить дороже.

Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума