Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума
Киев • УНН
На этой неделе фьючерсы на какао выросли до самого высокого уровня за последние 46 лет, достигнув более $5000 за тонну
Фьючерсы на какао-бобы на этой неделе в пятницу выросли шестую сессию подряд, при этом цены достигли самого высокого уровня за более чем 46 лет - более 5000 долл. за тонну. Об этом сообщает портал MarketWatch, пишет УНН.
Детали
"Доступность какао из Западной Африки остается ограниченной, а прогнозы очередного дефицита производства по сравнению со спросом в следующем году растут", - написал в пятничном отчете вице-президент Price Futures Group Джек Сковил.
"Трейдеры обеспокоены еще одним коротким производственным годом, и эти опасения усилились из-за Эль-Ниньо, которое угрожает урожаям в Западной Африке жаркой и сухой погодой", - добавил он.
Отмечается, что самый активный мартовский контракт на какао CCH24 +0,40% CC00, +0,40% вырос на 53 долл., или 1,1%, и остановился на уровне 5009 долл. за метрическую тонну на американской бирже ICE Futures в пятницу. По данным Dow Jones Market Data, это был самый высокий результат для самого активного контракта с 20 июля 1977 года.
"Цены также достигли более чем 46-летнего максимума, установившись в четверг на уровне 4956 долл. В январе они выросли на 15%, что стало лучшим месячным приростом с ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Дополнение
В октябре 2023 года сообщалось, что шоколад рискует стать еще дороже из-за неурожая какао в Западной Африке.
Цены на какао-бобы достигли 46-летнего максимума
На этой неделе фьючерсы на какао выросли до самого высокого уровня за последние 46 лет, достигнув более $5000 за тонну.
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