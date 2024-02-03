Ціни на какао-боби досягли 46-річного максимуму
Київ • УНН
Цього тижня ф'ючерси на какао зросли до найвищого рівня за останні 46 років, сягнувши понад $5000 за тонну
Ф'ючерси на какао-боби цього тижня у п'ятницю виросли шосту сесію поспіль, при цьому ціни сягнули найвищого рівня за більш ніж 46 років – понад 5000 дол. за тонну. Про це повідомляє портал MarketWatch, пише УНН.
Деталі
"Доступність какао із Західної Африки залишається обмеженою, а прогнози чергового дефіциту виробництва порівняно з попитом наступного року зростають", - написав у п'ятничному звіті віце-президент Price Futures Group Джек Сковіл.
"Трейдери стурбовані ще одним коротким виробничим роком, і ці побоювання посилилися через Ель-Ніньйо, яке загрожує врожаям у Західній Африці спекотною та сухою погодою", - додав він.
Зазначається, що найактивніший березневий контракт на какао CCH24 +0,40% CC00, +0,40% зріс на 53 дол., або 1,1%, і зупинився на рівні 5009 дол. за метричну тонну на американській біржі ICE Futures у п'ятницю. За даними Dow Jones Market Data, це був найвищий результат для найактивнішого контракту з 20 липня 1977 року.
"Ціни також досягли більш ніж 46-річного максимуму, встановившись у четвер на рівні 4956 дол. У січні вони зросли на 15%, що стало найкращим місячним приростом з листопада 2020 року", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
У жовтні 2023 року повідомлялося, що шоколад ризикує стати ще дорожчим через неврожай какао в Західній Африці.