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Ціни на какао-боби досягли 46-річного максимуму

Ціни на какао-боби досягли 46-річного максимуму

Київ • УНН

 • 38486 перегляди

Цього тижня ф'ючерси на какао зросли до найвищого рівня за останні 46 років, сягнувши понад $5000 за тонну

Ф'ючерси на какао-боби цього тижня у п'ятницю виросли шосту сесію поспіль, при цьому ціни сягнули найвищого рівня за більш ніж 46 років – понад 5000 дол. за тонну. Про це повідомляє портал MarketWatch, пише УНН.

Деталі

"Доступність какао із Західної Африки залишається обмеженою, а прогнози чергового дефіциту виробництва порівняно з попитом наступного року зростають", - написав у п'ятничному звіті віце-президент Price Futures Group Джек Сковіл.

"Трейдери стурбовані ще одним коротким виробничим роком, і ці побоювання посилилися через Ель-Ніньйо, яке загрожує врожаям у Західній Африці спекотною та сухою погодою", - додав він.

Зазначається, що найактивніший березневий контракт на какао CCH24 +0,40% CC00, +0,40% зріс на 53 дол., або 1,1%, і зупинився на рівні 5009 дол. за метричну тонну на американській біржі ICE Futures у п'ятницю. За даними Dow Jones Market Data, це був найвищий результат для найактивнішого контракту з 20 липня 1977 року.

"Ціни також досягли більш ніж 46-річного максимуму, встановившись у четвер на рівні 4956 дол. У січні вони зросли на 15%, що стало найкращим місячним приростом з листопада 2020 року", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У жовтні 2023 року повідомлялося, що шоколад ризикує стати ще дорожчим через неврожай какао в Західній Африці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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