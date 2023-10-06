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Мировые цена на шоколад могут побить предыдущие рекорды из-за неурожая какао-бобов в Африке

Мировые цена на шоколад могут побить предыдущие рекорды из-за неурожая какао-бобов в Африке

Киев • УНН

 • 612267 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Шоколад рискует стать еще дороже из-за неурожая какао в Западной Африке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В прошлом году цены на како-бобы значительно выросли из-за опасений, что плохая погода и болезни сельскохозяйственных культур нанесут ущерб производству в Кот-д'Ивуаре и Гане, на долю которых приходится две трети мировых поставок. Погодное явление Эль-Ниньо может усугубить ситуацию, и аналитики ожидают нового глобального дефицита какао в только что начавшемся сезоне.

Это происходит на фоне того, как Европейский Союз, один из крупнейших рынков какао из Кот-д'Ивуара, ограничивает импорт товаров, выращенных на землях, где раньше были леса. Страна стремится удвоить площадь лесов и повысить заработную плату фермерам, чтобы снизить давление.

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