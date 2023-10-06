Світові ціна на шоколад можуть побити попередні рекорди через неврожай какао-бобів в Африці

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Минулого року ціни на како-боби значно підвищилися через побоювання, що погана погода і хвороби сільськогосподарських культур завдадуть шкоди виробництву в Кот-д'Івуарі та Гані, на частку яких припадає дві третини світових поставок. Погодне явище Ель-Ніньо може погіршити ситуацію, і аналітики очікують на новий глобальний дефіцит какао в сезоні, що тільки-но розпочався.

Це відбувається на тлі того, як Європейський Союз, один з найбільших ринків какао з Кот-д'Івуару, обмежує імпорт товарів, вирощених на землях, де раніше були ліси. Країна прагне подвоїти площу лісів і підвищити заробітну плату фермерам, щоб знизити тиск.

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