Некоторые американцы стремятся переехать в Европу на фоне обеспокоенности политикой Трампа - Reuters

В Соединенных Штатах Правительственные данные о визах и гражданстве, а также данные ряда фирм, занимающихся переездами, свидетельствуют о том, что после избрания Дональда Трампа главой Белого дома все больше американцев рассматривают возможность переезда в Европу. Впрочем, это довольно незначительные цифры для страны с населением 340 миллионов человек, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В первые два месяца этого года количество заявок на получение ирландских паспортов в США достигло самого высокого уровня за последние десять лет. По данным Министерства иностранных дел Ирландии, среднемесячное количество заявок в январе и феврале составило почти 4300, что примерно на 60% больше, чем в прошлом году.

Во Франции правительственные данные показали, что за первые три месяца 2025 года количество запросов на долгосрочные визы от американцев составило 2 383, по сравнению с 1 980 за аналогичный период прошлого года.

С января по март французские власти выдали 2 178 долгосрочных виз по сравнению с 1 787 годом ранее. А количество заявок на получение британских паспортов за последние три месяца 2024 года - последний период, за который есть данные - стало рекордным для любого квартала за последние два десятилетия: было подано 1 708 заявок.

Протесты против политики Трампа и Маска прошли по всей территории США

Релокационные компании и веб-сайты, помогающие людям эмигрировать, сообщают, что в любой момент времени в последние годы значительное количество американцев проявляли заинтересованность в переезде за границу, ссылаясь на такие проблемы, как политические разногласия и насилие с применением оружия.

Итальянский советник по вопросам иммиграции Марко Пермуньян, основатель Italian Citizenship Assistance, говорит, что избрание президентом США демократа Джо Байдена в 2020 году также привело к росту интереса к выезду из страны, в основном со стороны избирателей-республиканцев. Но большинство фирм, занимающихся переездом, с которыми пообщалось агентство Reuters, заявили, что после возвращения Трампа в Белый дом интерес к этой теме значительно возрос, поскольку многие клиенты выражают обеспокоенность по поводу направления политики и социальных вопросов.

Теа Дункан, основательница миланской компании по переезду "Doing Italy", рассказала, что после выборов она почти ежедневно получает запросы от рядовых американцев, которые ищут информацию о выезде.

Люди не уверены в том, что происходит и что будет происходить - сказала Дункан.

В Британии компания иммиграционных юристов под названием Immigration Advice Service сообщила, что количество запросов из США выросло более чем на 25%. Ее директор Оно Окерега сказал, что несколько клиентов выразили обеспокоенность политическими изменениями при администрации Трампа, в частности, относительно прав однополых пар, поскольку некоторые штаты рассматривают возможность ослабления защиты их браков.

Трамп приказал ввести 100% пошлину на произведенные за границей фильмы для спасения Голливуда

По информации компании Blaxit, которая помогает чернокожим американцам переехать за границу, посещаемость ее сайта после выборов выросла более чем на 50%. Кроме того, на 20% увеличилось количество членов платного сообщества Blaxit Global Passport, которое стоит 16,99 долларов в месяц.

По данным экзит-полла, проведенного Edison Research, в ноябре Трамп получил лишь 13% голосов чернокожих избирателей, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2020 году, тогда как Камала Харрис набрала 86%.

Дополнение

Трамп заявил, что его администрация отменит Гарвардскому университету статус освобождения от уплаты налогов. Этим он подтвердил свою ранее озвученную угрозу "разобраться" с элитными университетами страны.

