Деякі американці прагнуть переїхати до Європи на тлі занепокоєння політикою Трампа - Reuters

У Сполучених Штатах Урядові дані про візи та громадянство, а також дані низки фірм, що займаються переїздами, свідчать про те, що після обрання Дональда Трампа очільником Білого дому все більше американців розглядають можливість переїзду до Європи. Втім, це досить незначні цифри для країни з населенням 340 мільйонів осіб, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За перші два місяці цього року кількість заявок на отримання ірландських паспортів у США досягла найвищого рівня за останні десять років. За даними Міністерства закордонних справ Ірландії, середньомісячна кількість заявок у січні і лютому становила майже 4300, що приблизно на 60% більше, ніж торік.

У Франції урядові дані показали, що за перші три місяці 2025 року кількість запитів на довгострокові візи від американців становила 2 383, порівняно з 1 980 за аналогічний період минулого року.

З січня по березень французька влада видала 2 178 довгострокових віз у порівнянні з 1 787 роком раніше. А кількість заявок на отримання британських паспортів за останні три місяці 2024 року - останній період, за який є дані - стала рекордною для будь-якого кварталу за останні два десятиліття: було подано 1 708 заявок.

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Релокаційні компанії та веб-сайти, що допомагають людям емігрувати, повідомляють, що в будь-який момент часу в останні роки значна кількість американців виявляли зацікавленість у переїзді за кордон, посилаючись на такі проблеми, як політичні розбіжності та насильство із застосуванням зброї.

Італійський радник з питань імміграції Марко Пермуньян, засновник Italian Citizenship Assistance, каже, що обрання президентом США демократа Джо Байдена у 2020 році також призвело до зростання інтересу до виїзду з країни, в основному з боку виборців-республіканців. Але більшість фірм, що займаються переїздом, з якими поспілкувалося агентство Reuters, заявили, що після повернення Трампа в Білий дім інтерес до цієї теми значно зріс, оскільки багато клієнтів висловлюють занепокоєння щодо напряму політики і соціальних питань.

Теа Дункан, засновниця міланської компанії з переїзду "Doing Italy", розповіла, що після виборів вона майже щодня отримує запити від пересічних американців, які шукають інформацію про виїзд.

Люди не впевнені в тому, що відбувається і що буде відбуватися - сказала Дункан.

У Британії компанія імміграційних юристів під назвою Immigration Advice Service повідомила, що кількість запитів із США зросла більш ніж на 25%. Її директор Оно Окерега сказав, що кілька клієнтів висловили занепокоєння політичними змінами за адміністрації Трампа, зокрема, щодо прав одностатевих пар, оскільки деякі штати розглядають можливість послаблення захисту їхніх шлюбів.

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За інформацією компанії Blaxit, яка допомагає чорношкірим американцям переїхати за кордон, відвідуваність її сайту після виборів зросла більш ніж на 50%. Крім того, на 20% збільшилася кількість членів платної спільноти Blaxit Global Passport, яка коштує 16,99 доларів на місяць.

За даними екзит-полу, проведеного Edison Research, у листопаді Трамп отримав лише 13% голосів чорношкірих виборців, що на 1 процентний пункт більше, ніж у 2020 році, тоді як Камала Гарріс набрала 86%.

Доповнення

Трамп заявив, що його адміністрація скасує Гарвардському університету статус звільнення від сплати податків. Цим він підтвердив свою раніше озвучену погрозу "розібратися" з елітними університетами країни.

