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Администрация Трампа планирует использовать 250 млн долларов иностранной помощи на депортацию украинцев и гаитян - WP

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Администрация Трампа планировала использовать средства иностранной помощи США для финансирования программы добровольной репатриации мигрантов, в частности украинцев и гаитян. Речь шла о более 700 тысяч человек.

Администрация Трампа планирует использовать 250 млн долларов иностранной помощи на депортацию украинцев и гаитян - WP

Администрация Дональда Трампа готовит план, который предусматривает использование средств иностранной помощи США для финансирования программы добровольной репатриации мигрантов, в частности украинцев и гаитян. Речь идет о более 700 тысяч человек, покинувших свои страны из-за войны, насилия и гуманитарных кризисов. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По информации, предложение находилось в разработке до соответствующего заявления Министерства внутренней безопасности от 5 мая, в котором говорилось, что иммигранты, которые добровольно "самодепортируются" в свои страны, будут иметь право на получение стипендии в размере 1000 долларов от правительства США.

В частности, предложение, разработанное при президентстве Дональда Трампа, является необычным, из-за того, что охватывает людей, которые бежали из некоторых из самых опасных частей мира. И очевидно, как сообщается, она направлена на то, чтобы обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая обычно помогает возвращать мигрантов в их дома. Это также совпадает с предложением администрации резко сократить иностранную помощь, в частности, путем ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) и прекращения 80% его программ, включая те, которые обслуживали Украину, Гаити и другие проблемные страны.

Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы, и говорится о том, что они также могут стать объектом программы добровольной депортации. 

Проекты документов были обозначены как предварительные, а представитель DHS назвал их "устаревшими". Тем не менее, DHS и Государственный департамент подписали на прошлой неделе соглашение, в котором подробно описывается тот же процесс и указывается сумма в 250 миллионов долларов в виде иностранной помощи, которая будет его поддерживать. Впрочем, в нем не называются конкретные национальности, которые будут направлены на добровольное возвращение.

Критики предложения, включая бывших чиновников, заявили, что это бесчеловечно и противоречит давним идеалам США, когда администрация Трампа заставляет людей, ищущих убежища, возвращаться в страны, где они рискуют быть убитыми. Они также подняли вопрос о том, не является ли такой план нецелевым использованием средств иностранной помощи, предназначенных прежде всего для поддержки беженцев и их переселения.

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При администрации Байдена и украинцам, и гаитянам был предоставлен то, что правительство США называет временным защищенным статусом, который позволяет мигрантам оставаться в США, если они не могут безопасно вернуться в свою родную страну. В документах, рассмотренных The Post, говорится о том, что более 200 000 украинцев и 500 000 гаитян могут стать частью процесса добровольной депортации.

Администрация Байдена впервые предоставила временный защищенный статус украинцам в 2022 году, после того как рф начала войну. Гаитяне имеют временный защищенный статус от 2010 года, когда в стране произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли тысячи людей, и этот статус неоднократно продлевали из-за продолжающихся проблем безопасности и нестабильности в стране.

Продвижение добровольных депортаций согласуется с политикой администрации Трампа по использованию нетрадиционных и, в некоторых случаях, противоречивых методов высылки мигрантов и других иностранных граждан из Соединенных Штатов, в частности путем принудительных депортаций и депортации людей в страны, которые не являются их домом.

Согласно проектам документов, рассмотренным The Post, Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции (PRM) Госдепартамента будет финансировать программу добровольной депортации, используя деньги, выделенные Конгрессом на чартерные рейсы или покупку билетов на коммерческие авиабилеты.

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Напомним

Ранее The Washington Post сообщал, что администрация Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из страны мигрантов. Также аналогичные предложения были направлены ряду других стран примерно в то же время.

Алина Волянская

Алина Волянская

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