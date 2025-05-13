В Великобритании ужесточают иммиграционные правила: что изменится
Киев • УНН
Британия готовит изменения в иммиграционную систему, в частности, относительно сроков пребывания и получения статуса оседлости. Цель реформы - усилить контроль и порядок в вопросах иммиграции.
Великобритания вводит жесткую реформу иммиграционных правил. Об этом говорится в материале Sky News, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что британское правительство подготовило 82-страничный документ, призванный коренным образом изменить иммиграционную систему страны.
Среди прочего, предлагается:
- прекратить автоматическое предоставление разрешений на проживание и гражданства всем, кто проживает в стране более пяти лет;
- сократить срок пребывания иностранных выпускников после обучения с 5 до 18 месяцев;
- принимать "меры", чтобы обеспечить поддержку других государств в возвращении своих граждан;
- тщательнее отслеживать иностранцев, совершивших уголовное правонарушение, а не только тех, кто попадает в тюрьму, пересматривать временные рамки для депортации нарушителей-иностранцев;
- увеличить квалификационный период для получения статуса оседлости вдвое с пяти до 10 лет.
Когда люди приезжают в нашу страну, они также должны взять на себя обязательства по интеграции и изучению нашего языка. Каждая сфера иммиграционной системы, включая работу, семью и обучение, будет усилена, чтобы у нас было больше контроля
В свою очередь министерша внутренних дел Королевства Иветт Купер отметила, что "речь идет о восстановлении контроля и порядка" в вопросах иммиграционных правил.
Напомним
По информации The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из страны мигрантов.
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