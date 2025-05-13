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В Великобритании ужесточают иммиграционные правила: что изменится

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Британия готовит изменения в иммиграционную систему, в частности, относительно сроков пребывания и получения статуса оседлости. Цель реформы - усилить контроль и порядок в вопросах иммиграции.

В Великобритании ужесточают иммиграционные правила: что изменится

Великобритания вводит жесткую реформу иммиграционных правил. Об этом говорится в материале Sky News, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что британское правительство подготовило 82-страничный документ, призванный коренным образом изменить иммиграционную систему страны.

Среди прочего, предлагается:

  • прекратить автоматическое предоставление разрешений на проживание и гражданства всем, кто проживает в стране более пяти лет;
    • сократить срок пребывания иностранных выпускников после обучения с 5 до 18 месяцев;
      • принимать "меры", чтобы обеспечить поддержку других государств в возвращении своих граждан;
        • тщательнее отслеживать иностранцев, совершивших уголовное правонарушение, а не только тех, кто попадает в тюрьму, пересматривать временные рамки для депортации нарушителей-иностранцев;
          • увеличить квалификационный период для получения статуса оседлости вдвое с пяти до 10 лет.

            Когда люди приезжают в нашу страну, они также должны взять на себя обязательства по интеграции и изучению нашего языка. Каждая сфера иммиграционной системы, включая работу, семью и обучение, будет усилена, чтобы у нас было больше контроля

            - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

            В свою очередь министерша внутренних дел Королевства Иветт Купер отметила, что "речь идет о восстановлении контроля и порядка" в вопросах иммиграционных правил.

            Напомним

            По информации The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из страны мигрантов.

            Администрация Трампа предлагает мигрантам 1000 долларов за добровольный выезд05.05.25, 21:01 • 9499 просмотров

            Вадим Хлюдзинский

            Вадим Хлюдзинский

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