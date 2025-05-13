В Великобритании ужесточают иммиграционные правила: что изменится

Великобритания вводит жесткую реформу иммиграционных правил. Об этом говорится в материале Sky News, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что британское правительство подготовило 82-страничный документ, призванный коренным образом изменить иммиграционную систему страны.

Среди прочего, предлагается:

прекратить автоматическое предоставление разрешений на проживание и гражданства всем, кто проживает в стране более пяти лет;

сократить срок пребывания иностранных выпускников после обучения с 5 до 18 месяцев;

принимать "меры", чтобы обеспечить поддержку других государств в возвращении своих граждан;

тщательнее отслеживать иностранцев, совершивших уголовное правонарушение, а не только тех, кто попадает в тюрьму, пересматривать временные рамки для депортации нарушителей-иностранцев;

увеличить квалификационный период для получения статуса оседлости вдвое с пяти до 10 лет.

Когда люди приезжают в нашу страну, они также должны взять на себя обязательства по интеграции и изучению нашего языка. Каждая сфера иммиграционной системы, включая работу, семью и обучение, будет усилена, чтобы у нас было больше контроля - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В свою очередь министерша внутренних дел Королевства Иветт Купер отметила, что "речь идет о восстановлении контроля и порядка" в вопросах иммиграционных правил.

Напомним

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