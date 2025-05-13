У Великій Британії посилюють імміграційні правила: що зміниться
Київ • УНН
Британія готує зміни до імміграційної системи, зокрема, щодо термінів перебування та отримання статусу осілості. Мета реформи - посилити контроль і порядок у питаннях імміграції.
Велика Британія запроваджує жорстку реформу імміграційних правил. Про це йдеться у матеріалі Sky News, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що британський уряд підготував 82-сторінковий документ, покликаний докорінно змінити імміграційну систему країни.
З-поміж іншого, пропонується:
- припинити автоматичне надання дозволів на проживання і громадянства всім, хто проживає в країні більше п'яти років;
- скоротити термін перебування іноземних випускників після навчання з 5 до 18 місяців;
- вжитвати "заходів", щоб забезпечити підтримку інших держав у поверненні своїх громадян;
- ретельніше відстежувати іноземців, які вчинили кримінальне правопорушення, а не лише тих, хто потрапляє до в’язниці, переглядати часові рамки для депортації порушників-іноземців;
- збільшити кваліфікаційний період для отримання статусу осілості вдвічі з п’яти до 10 років.
Коли люди приїжджають до нашої країни, вони також повинні взяти на себе зобов'язання щодо інтеграції та вивчення нашої мови. Кожна сфера імміграційної системи, включаючи роботу, сім'ю та навчання, буде посилена, щоб ми мали більше контролю
У свою чергу міністерка внутрішніх справ Королівства Іветт Купер зазначила, що "йдеться про відновлення контролю і порядку" у питаннях імміграційних правил.
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