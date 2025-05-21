Чиновник из нацразведки США заставил аналитиков переписать данные, чтобы не подставить Трампа - NYT

Главный помощник директора национальной разведки США Тулси Габбард заставил аналитиков подразделения переписать подготовленные данные, чтобы они не противоречили заявлению президента Дональда Трампа о необходимости депортировать людей, "причастных" к венесуэльской банде. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как утверждает американское издание, обнародованные электронные письма из внутренней переписки в Национальном совете разведки США засвидетельствовали, что главный помощник директора национальной разведки США Тулси Габбард приказал аналитикам отредактировать подготовленную ими оценку по разведке. Он мотивировался необходимостью "защитить" президента Дональда Трампа от нападок за утверждение администрации о том, что правительство Венесуэлы контролирует преступную группировку.

Нам нужно немного "переписать" и провести больше аналитической работы, "чтобы этот документ не использовался против директора Национальной разведки или президента (DNI или POTUS) - написал Джо Кент, начальник штаба госпожи Габбард, в электронном письме группе сотрудников разведки 3 апреля, используя сокращенное обозначение должности Габбард и Трампа.

На прошлой неделе The New York Times сообщила, что Кент заставил аналитиков пересмотреть свою оценку, датированную 26 февраля, отношений между правительством Венесуэлы и бандой Tren de Aragua после того, как выяснилось, что оценка противоречит следующему заявлению Трампа. Раскрытие точного текста электронных писем господина Кента дополнило картину осуществленного политизированного вмешательства.

Дополнение

Подготовленная экспертами аналитика, датированная 7 апреля, противоречит ключевому утверждению, которое Трамп сделал для оправдания отправки людей, обвиненных в принадлежности к банде без надлежащей правовой процедуры, в печально известную сальвадорскую тюрьму.

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Письма на эту тему от господина Кента, который также является кандидатом господина Трампа на должность руководителя Национального центра борьбы с терроризмом, циркулировали в разведывательном сообществе и были процитированы людьми, ознакомленными с содержанием переписки. Вмешательства Кента вызвали в департаменте тревогу по поводу политизации анализа разведданных.

Защитники Кента отрицают, что его попытка вмешательства была частью кампании давления, утверждая, что он пытался показать больше того, что разведывательное сообщество знало о банде.

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Но раскрытие его писем подтверждает рассказы критиков, которые заявили, что чиновник оказывал политическое давление, чтобы создать и передать президенту искаженный доклад, который бы поддержал, а не подорвал политическую повестку дня администрации Трампа.

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Проблема заключается в применении Трампом в марте закона военного времени, редко используемого, а также закона об иностранных врагах, для неотложной депортации людей, обвиненных в принадлежности к венесуэльской банде. После нескольких самолетов, загруженных такими депортированными, суды пока заблокировали любое дальнейшее использование закона.

Закон, принятый в 1798 году, позволяет правительству высылать граждан страны, находящейся в объявленной войне с Соединенными Штатами или иным образом вторгающейся на территорию США. На первый взгляд, он, вероятно, требует связи с действиями иностранного государства, и Трамп вызвал такую связь к жизни в прокламации 15 марта.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать 1 миллион иммигрантов в течение первого года его пребывания в должности. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники среди федеральных чиновников.