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Привлеченную к кампании Трампа по депортации мигрантов компанию взломали хакеры Anonymous

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Хакеры Anonymous взломали сайт GlobalX из-за депортации мигрантов, несмотря на судебные запреты. Компания ранее попадала в скандалы, отправляя мигрантов в Сальвадор.

Привлеченную к кампании Трампа по депортации мигрантов компанию взломали хакеры Anonymous

Хакеры взломали сайт американской авиакомпании GlobalX, которая участвовала в инициативе президента Дональда Трампа по депортации мигрантов из стран Латинской Америки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Ответственность взяли на себя члены международной хакерской группы Anonymous. Там заявили, что "решили выполнить решение суда" - по их мнению, оно игнорируется авиакомпанией и ее руководством.

Компания GlobalX ранее попадала в скандалы из-за выполнения рейсов по депортации из США мигрантов, несмотря на судебный запрет. Например, в марте 2025 года, несмотря на решение суда об обратном курсе, самолеты компании доставили группу венесуэльских мигрантов в Сальвадор. Позже данные действия были признаны незаконными, но администрация Дональда Трампа не прекратила кампанию по депортации мигрантов.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает мигрантам без документов 1000 долларов и оплату билета, если они согласятся добровольно покинуть США. Это является очередной попыткой ускорить массовую депортацию и сократить расходы на правоохранительные органы.

Ранее УНН сообщал, что администрация Белого дома отменяет временный законный статус 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев в Соединенных Штатах. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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