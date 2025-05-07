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Шахед-136

Залучену у кампанію Трампа з депортації мігрантів компанію зламали хакери Anonymous

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Хакери Anonymous зламали сайт GlobalX через депортацію мігрантів, попри судові заборони. Компанія раніше потрапляла в скандали, доправляючи мігрантів до Сальвадору.

Залучену у кампанію Трампа з депортації мігрантів компанію зламали хакери Anonymous

Хакери зламали сайт американської авіакомпанії GlobalX, яка брала участь у ініціативі президента Дональда Трампа з депортації мігрантів з країн Латинської Америки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Відповідальність взяли на себе члени міжнародної хакерської групи Anonymous. Там заявили, що "вирішили виконати рішення суду" - на їхню думку, воно ігнорується авіакомпанією і її керівництвом.

Компанія GlobalX раніше потрапляла в скандали через виконання рейсів щодо депортації з США мігрантів, попри судову заборону. Наприклад, у березні 2025 року, попри рішення суду про зворотний курс, літаки компанії доправили групу венесуельських мігрантів до Сальвадору. Пізніше дані дії були визнані незаконними, але адміністрація Дональда Трампа не припинила кампанію з депортації мігрантів.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує мігрантам без документів 1000 доларів та оплату квитка, якщо вони погодяться добровільно покинути США. Це є черговою спробою прискорити масову депортацію та скоротити витрати на правоохоронні органи.

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація Білого дому скасовує тимчасовий законний статус 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців та венесуельців у Сполучених Штатах. Цей крок припиняє програму "пароля", що дозволяла їм в'їжджати до США за Байдена.

Євген Устименко

Євген Устименко

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