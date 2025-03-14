Джек Тейшейра, який "зливав" секретні документи Пентагону щодо війни в Україні, визнав свою провину

Колишній військовослужбовець Нацгвардії США Джек Тейшейра, який у 2023 році оприлюднив секретну документацію Пентагону щодо війни в Україні, визнає себе винним у перешкоджанні правосуддю. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.

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Під час судового засідання у четвер Тейшейра назвав себе "гордим патріотом" і сказав, що він "викриває та виправляє брехню, яку президент Байден насильно подав американському народу" про війну в Україні.

Я вважаю, що Міністерство юстиції було політизовано проти президента Трампа та мене - зазначив колишній нацгвардієць США.

Він уточнив, що діяв сам, коли ділився секретними документами в геополітичному чаті на Discord, соціальній медіа-платформі, популярній серед онлайн-геймерів. Він закликав Трампа та членів його адміністрації скасувати рішення щодо його ув'язнення.

Якщо я врятував життя одного американця, росіянина чи українця в цій грабіжницькій війні, моє покарання було того варте - резюмував Тейшейра.

Зазначається, що суддя погодився на угоду про визнання провини, яка передбачає звільнення та відсутність тюремного ув'язнення.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року суд США в Бостоні засудив 22-річного члена Національної військово-повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру до 15 років ув’язнення за витік секретних військових документів США в інтернет. Серед оприлюдненої інформації були й документи, що стосувалися вторгнення рф в Україну.

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