Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Бывший военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра, который в 2023 году обнародовал секретную документацию Пентагона о войне в Украине, признает себя виновным в препятствовании правосудию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Во время судебного заседания в четверг Тейшейра назвал себя "гордым патриотом" и сказал, что он "разоблачает и исправляет ложь, которую президент Байден насильно подал американскому народу" о войне в Украине.

Я считаю, что Министерство юстиции было политизировано против президента Трампа и меня

Он уточнил, что действовал сам, когда делился секретными документами в геополитическом чате на Discord, социальной медиа-платформе, популярной среди онлайн-геймеров. Он призвал Трампа и членов его администрации отменить решение о его заключении.

Если я спас жизнь одного американца, россиянина или украинца в этой грабительской войне, мое наказание было того стоило