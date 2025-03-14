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Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Киев • УНН

 • 60877 просмотра

Бывший нацгвардеец США Джек Тейшейра, который обнародовал данные Пентагона о войне в Украине, признает себя виновным в препятствовании правосудию. Во время судебного заседания он назвал себя "гордым патриотом".

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Бывший военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра, который в 2023 году обнародовал секретную документацию Пентагона о войне в Украине, признает себя виновным в препятствовании правосудию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Во время судебного заседания в четверг Тейшейра назвал себя "гордым патриотом" и сказал, что он "разоблачает и исправляет ложь, которую президент Байден насильно подал американскому народу" о войне в Украине.

Я считаю, что Министерство юстиции было политизировано против президента Трампа и меня

- отметил бывший нацгвардеец США.

Он уточнил, что действовал сам, когда делился секретными документами в геополитическом чате на Discord, социальной медиа-платформе, популярной среди онлайн-геймеров. Он призвал Трампа и членов его администрации отменить решение о его заключении.

Если я спас жизнь одного американца, россиянина или украинца в этой грабительской войне, мое наказание было того стоило

- резюмировал Тейшейра.

Отмечается, что судья согласился на сделку о признании вины, которая предусматривает освобождение и отсутствие тюремного заключения.

Напомним

В ноябре 2024 года суд США в Бостоне приговорил 22-летнего члена Национальной военно-воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру к 15 годам заключения за утечку секретных военных документов США в интернет. Среди обнародованной информации были и документы, касавшиеся вторжения рф в Украину.

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Вадим Хлюдзинский

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