Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину
Киев • УНН
Бывший нацгвардеец США Джек Тейшейра, который обнародовал данные Пентагона о войне в Украине, признает себя виновным в препятствовании правосудию. Во время судебного заседания он назвал себя "гордым патриотом".
Бывший военнослужащий Нацгвардии США Джек Тейшейра, который в 2023 году обнародовал секретную документацию Пентагона о войне в Украине, признает себя виновным в препятствовании правосудию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Во время судебного заседания в четверг Тейшейра назвал себя "гордым патриотом" и сказал, что он "разоблачает и исправляет ложь, которую президент Байден насильно подал американскому народу" о войне в Украине.
Я считаю, что Министерство юстиции было политизировано против президента Трампа и меня
Он уточнил, что действовал сам, когда делился секретными документами в геополитическом чате на Discord, социальной медиа-платформе, популярной среди онлайн-геймеров. Он призвал Трампа и членов его администрации отменить решение о его заключении.
Если я спас жизнь одного американца, россиянина или украинца в этой грабительской войне, мое наказание было того стоило
Отмечается, что судья согласился на сделку о признании вины, которая предусматривает освобождение и отсутствие тюремного заключения.
Напомним
В ноябре 2024 года суд США в Бостоне приговорил 22-летнего члена Национальной военно-воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру к 15 годам заключения за утечку секретных военных документов США в интернет. Среди обнародованной информации были и документы, касавшиеся вторжения рф в Украину.
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