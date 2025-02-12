Апелляционный суд США отклонил попытку Трампа заморозить федеральные расходы
Киев • УНН
Апелляционный суд отклонил просьбу администрации Трампа приостановить действие судебного постановления о федеральных расходах. Белый дом заявил о продолжении борьбы в суде, называя решение «незаконными судебными запретами».
Президент США Дональд Трамп во вторник проиграл последний раунд судебного разбирательства относительно попытки его администрации заморозить федеральные расходы после того, как апелляционный суд отказался приостановить действие судебного постановления, которое обязывает правительство и дальше выделять средства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министерство юстиции США обратилось в Бостонский апелляционный суд первого округа США с просьбой приостановить действие постановления федерального судьи Род-Айленда, принятого в понедельник, после того как было установлено, что администрация проигнорировала его постановление от 31 января, продолжив удерживать миллиарды долларов федерального финансирования.
Министерство юстиции США утверждает, что окружной судья США Джон Макконнелл допустил «недопустимое превышение судебных полномочий», поскольку полномочия Трампа по указанию ведомствам выполнять действия, которые соответствуют его политическим предпочтениям, «устоялись».
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Но апелляционная коллегия из трех судей в кратчайшие сроки заявила, что уверена в том, что Макконнелл быстро прояснит вопросы, затронутые администрацией, в частности то, что его указ запрещает Трампу осуществлять свои законные полномочия.
Это решение стало первым крупным юридическим вызовом для администрации Трампа после его возвращения в должность 20 января. Несмотря на это, Белый дом заявил, что продолжит борьбу в суде.
«Эти незаконные судебные запреты являются продолжением использования правосудия как оружия против президента Трампа», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Апелляционный суд 1-го округа принял решение о том, что Трамп, ключевые члены его администрации и союзник-миллиардер Илон Маск критикуют судей, которые блокируют важные пункты повестки дня президента, в некоторых случаях утверждая, что судьи не имеют полномочий вмешиваться в полномочия президента.
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