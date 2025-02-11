Трамп приказал прекратить выполнение закона, запрещающего подкуп иностранных должностных лиц

Президент Дональд Трамп приказал Министерству юстиции США прекратить выполнение антикоррупционного закона Америки, который запрещает американцам подкупать иностранных чиновников для ведения бизнеса.

Об этом УНН сообщает со ссылкой Financial Times.

Это будет означать гораздо больше бизнеса для Америки - сказал президент в Овальном кабинете после подписания в понедельник исполнительного указа.

Речь идет о приказе генеральному прокурору США Пэм Бонди, приостановить выполнение Закона о коррупции за рубежом 1977 года.

На бумаге это звучит хорошо, но (на практике - ред.) это катастрофа. Это означает, что если американец переезжает в другую страну и начинает там вести бизнес легально, законно или иным образом, это почти гарантированное расследование, обвинения, и никто не хочет вести бизнес с американцами из-за этого

Представитель Белого дома заявил, что «национальная безопасность страны зависит от того, получат ли Америка и ее компании стратегические коммерческие преимущества по всему миру».

Чиновник добавил:

Президент Трамп прекращает чрезмерное, непредсказуемое применение FCPA (закона о коррупции за рубежом - ред.), который делает американские компании менее конкурентоспособными

Указ отмечает одну из самых смелых стратегий правоприменения, изданных администрацией Трампа, потенциально подрывая критически важный инструмент для подавления неправомерного поведения отдельных лиц и компаний.

Официальный представитель Белого дома сказал, что Бонди выдаст новые указания по правоохранительным мерам, которые «способствуют американской конкурентоспособности и эффективному использованию ресурсов федеральных правоохранительных органов», добавив, что предыдущие и существующие действия FCPA будут пересмотрены.

Американские компании пострадали от «чрезмерного выполнения» закона, поскольку «им запрещено участвовать в практиках, распространенных среди международных конкурентов, создавая неравные условия игры», добавил чиновник.

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В Белом доме заявили, что национальная безопасность США требует стратегических преимуществ в различных инфраструктурных активах, таких как важные полезные ископаемые и глубоководные порты.

Закон о коррупции за рубежом стал основой некоторых из самых громких дел Министерства юстиции, включая соглашение о признании вины, которое оно достигло в прошлом году с Trafigura по взяткам, которые торговый дом сырьевыми товарами дал в Бразилии, чтобы сохранить бизнес с контролируемой государством нефтяной компанией Petrobras.

В 2022 году один из бывших старших партнеров McKinsey признал себя виновным в участии в сговоре с целью нарушения FCPA (закона о коррупции за рубежом) в связи с масштабным коррупционным скандалом во время администрации бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы.

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