Трамп наказав припинити виконання закону, який забороняє підкуп іноземних посадових осіб

Президент Дональд Трамп наказав Міністерству юстиції США припинити виконання антикорупційного закону Америки, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу.

Про це УНН повідомляє з посиланням Financial Times.

Це означатиме набагато більше бізнесу для Америки - сказав президент в Овальному кабінеті після підписання в понеділок виконавчого указу.

Йдеться про наказ генеральному прокурору США Пем Бонді, призупинити виконання Закону про корупцію за кордоном 1977 року.

На папері це звучить добре, але (на практиці - ред.) це катастрофа. Це означає, що якщо американець переїжджає в іншу країну і починає там вести бізнес легально, законно чи іншим чином, це майже гарантоване розслідування, звинувачення, і ніхто не хоче вести бізнес з американцями через це

Представник Білого дому заявив, що "національна безпека країни залежить від того, чи Америка та її компанії отримають стратегічні комерційні переваги по всьому світу".

Чиновник додав:

Президент Трамп припиняє надмірне, непередбачуване застосування FCPA (закону про корупцію за кордоном - ред.), який робить американські компанії менш конкурентоспроможними

Указ відзначає одну з найсміливіших стратегій правозастосування, виданих адміністрацією Трампа, потенційно підриваючи критично важливий інструмент для придушення неправомірної поведінки окремих осіб і компаній.

Офіційний представник Білого дому сказав, що Бонді видасть нові вказівки щодо правоохоронних заходів, які "сприяють американській конкурентоспроможності та ефективному використанню ресурсів федеральних правоохоронних органів", додавши, що попередні та існуючі дії FCPA будуть переглянуті.

Американські компанії постраждали від "надмірного виконання" закону, оскільки "їм заборонено брати участь у практиках, поширених серед міжнародних конкурентів, створюючи нерівні умови гри", додав чиновник.

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У Білому домі заявили, що національна безпека США вимагає стратегічних переваг у різних інфраструктурних активах, таких як важливі корисні копалини та глибоководні порти.

Закон про корупцію за кордоном став основою деяких із найгучніших справ Міністерства юстиції, включаючи угоду про визнання провини, яку воно досягло минулого року з Trafigura щодо хабарів, які торгівельний дім сировинними товарами дав у Бразилії, щоб зберегти бізнес з контрольованою державою нафтовою компанією Petrobras.

У 2022 році один із колишніх старших партнерів McKinsey визнав себе винним в участі в змові з метою порушення FCPA (закону про корупцію за кордоном ) у зв’язку з масштабним корупційним скандалом під час адміністрації колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми.

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