США ввели санкції проти президента Зімбабве
Київ • УНН
США запровадили санкції проти президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви та інших високопосадовців за їхню ймовірну причетність до корупції та порушень прав людини.
Сполучені Штати наклали санкції на президента Зімбабве Еммерсона Мнангагву та інших високопоставлених керівників, засуджуючи порушення прав людини і корупцію. Про це повідомили у Міністерстві фінансів США, передає УНН.
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За даними Міністерства фінансів США, загалом три організації та одинадцять осіб, у тому числі президентська пара та віце-президент Константіно Чівенга, підпадають під санкції через їхню ймовірну причетність до корупції та порушень прав людини.
Президента Еммерсона Мнангагву звинувачують, серед іншого, в тому, що він захищав контрабандистів золота й діамантів, що діють у Зімбабве, у тому, що він наказував державним службовцям сприяти продажу золота й діамантів на чорному ринку й отримував за це хабарі.
Речник уряду Зімбабве заперечує звинувачення.
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