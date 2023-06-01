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Зімбабве ухвалило "драконівський" закон, який забороняє критику уряду

Зімбабве ухвалило "драконівський" закон, який забороняє критику уряду

Київ • УНН

 • 412932 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Парламент Зімбабве схвалив спірний закон, який нібито пропагує патріотизм, але опозиція засудила його як «драконівську» спробу придушити інакодумство перед національними виборами. Про це інформує AFP, передає УНН.

Деталі

Законопроект, прийнятий нижньою палатою в середу ввечері, передбачає кримінальну відповідальність за дії, що завдають шкоди «суверенітету та національним інтересам» південноафриканської країни.

У крайніх випадках порушникам загрожує до 20 років позбавлення волі.

«Те, що вони криміналізують, — це різні думки й це відбувається напередодні виборів, без жодних сумнівів показуючи, що пакет реформ ігнорується», — сказав Осталлос Сізіба, представник опозиційної Громадянської коаліції за зміни.

«Свобода слова мертва», — написала у Твіттері відома журналістка та активістка Хоупвелл Чиноно, додавши, що це «дуже сумний день для Зімбабве».

Закон схвалили всього через кілька годин після того, як уряд, поклавши кінець місяцям невизначеності, оголосивши загальнонаціональні вибори на 23 серпня.

Джозеф Чинотімба, депутат від правлячої партії Zanu-PF, повідомив парламенту, що новий закон спрямований на те, щоб спонукати зімбабвійців бути «патріотами». Він назвав закон «благородним… із добрими намірами».

Але опоненти заявили, що він забороняє будь-яку критику уряду в той час, коли правозахисні групи та опозиційні партії вже скаржаться на придушення.

Тепер закон буде передано до Сенату. Потім його має схвалити президент Еммерсон Мнангагва. Вісімдесятирічний Мнангагва, який змінив правителя Роберта Мугабе у 2017 році після військового перевороту, балотується на другий термін у серпні.

Його головний суперник - Нельсон Чаміса, 45-річний юрист і пастор, який очолює нещодавно створену партію CCC і програв Мнангагве в 2018 році.

Нове законодавство передбачає, серед іншого, покарання тих, хто бере активну участь у зборах, на яких обговорюються санкції або бойкот торгівлі проти Зімбабве.

Уряд давно скаржився на вплив санкцій, запроваджених західними країнами щодо низки юридичних та фізичних осіб через порушення прав людини та корупцію.

«Навіть у Родезії при апартеїді не ухвалювався такий огидний закон», — написав у Твіттері колишній міністр фінансів Тендай Біті, нині опозиційний політик, маючи на увазі британську колонію, частиною якої колись була Зімбабве.

Законопроект є останнім у серії кроків, які, на думку критиків, спрямовані на придушення незгодних напередодні виборів.

У лютому уряд заборонив організаціям громадянського суспільства займатися політикою, дозволивши державі втручатися в їхнє управління та діяльність.

Опозиція також звинуватила правлячу партію у використанні судів для відтіснення опозиційних політиків та заявила про збільшення кількості довільних арештів та репресій щодо правозахисних груп.

Прозваний «Крокодилом» за свою політичну хитрість, Мнангагва переміг на заплямованих виборах, набравши 50,8% голосів на останніх виборах у 2018 році.

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