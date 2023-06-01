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Зимбабве приняло "драконовский" закон, запрещающий критику правительства

Зимбабве приняло "драконовский" закон, запрещающий критику правительства

Киев • УНН

 • 412928 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Парламент Зимбабве одобрил спорный закон, который якобы пропагандирует патриотизм, но оппозиция осудила его как «драконовскую» попытку подавить инакомыслие перед национальными выборами. Об этом информирует AFP, передает УНН.

Детали

Законопроект, принятый нижней палатой в среду вечером, предусматривает уголовную ответственность за действия, наносящие ущерб «суверенитету и национальным интересам» южноафриканской страны.

В крайних случаях нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.

«То, что они криминализируют, — это разные мнения и это происходит накануне выборов, без всяких сомнений показывая, что пакет реформ игнорируется», — сказал Осталлос Сизиба, представитель оппозиционной Гражданской коалиции за перемены.

«Свобода слова мертва», — написала в Твиттере известная журналистка и активистка Хоупвелл Чиноно, добавив, что это «очень печальный день для Зимбабве».

Закон одобрили всего через несколько часов после того, как правительство, положив конец месяцам неопределенности, объявив общенациональные выборы на 23 августа.

Джозеф Чинотимба, депутат от правящей партии Zanu-PF, сообщил парламенту, что новый закон направлен на то, чтобы побудить зимбабвийцев быть «патриотами». Он назвал закон «благородным… с добрыми намерениями».

Но оппоненты заявили, что он запрещает любую критику правительства в то время, когда правозащитные группы и оппозиционные партии уже жалуются на подавление.

Теперь закон будет передан в Сенат. Затем его должен одобрить президент Эммерсон Мнангагва. Восьмидесятилетний Мнангагва, который сменил правителя Роберта Мугабе в 2017 году после военного переворота, баллотируется на второй срок в августе.

Его главный соперник - Нельсон Чамиса, 45-летний юрист и пастор, возглавляющий недавно созданную партию CCC и проигравший Мнангагве в 2018 году.

Новое законодательство предусматривает, среди прочего, наказание тех, кто активно участвует в собраниях, на которых обсуждаются санкции или бойкот торговли против Зимбабве.

Правительство давно жаловалось на влияние санкций, введенных западными странами в отношении ряда юридических и физических лиц из-за нарушений прав человека и коррупции.

«Даже в Родезии при апартеиде не принимался такой отвратительный закон», — написал в Твиттере бывший министр финансов Тендай Бити, ныне оппозиционный политик, имея в виду британскую колонию, частью которой когда-то была Зимбабве.

Законопроект является последним в серии шагов, которые, по мнению критиков, направлены на подавление несогласных накануне выборов.

В феврале правительство запретило организациям гражданского общества заниматься политикой, позволив государству вмешиваться в их управление и деятельность.

Оппозиция также обвинила правящую партию в использовании судов для оттеснения оппозиционных политиков и заявила об увеличении количества произвольных арестов и репрессий в отношении правозащитных групп.

Прозванный «Крокодилом» за свою политическую хитрость, Мнангагва победил на запятнанных выборах, набрав 50,8% голосов на последних выборах в 2018 году.

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