США ввели санкции против президента Зимбабве

Соединенные Штаты наложили санкции на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и других высокопоставленных руководителей, осуждая нарушения прав человека и коррупцию. Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает УНН.

Детали

По данным Министерства финансов США, всего три организации и одиннадцать человек, в том числе президентская пара и вице-президент Константино Чивенга, подпадают под санкции из-за их вероятной причастности к коррупции и нарушениям прав человека.

Президента Эммерсона Мнангагву обвиняют, среди прочего, в том, что он защищал контрабандистов золота и бриллиантов, действующих в Зимбабве, в том, что он приказывал государственным служащим способствовать продаже золота и бриллиантов на черном рынке и получал за это взятки.

Представитель правительства Зимбабве отрицает обвинения.

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