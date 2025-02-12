Апеляційний суд США відхилив спробу Трампа заморозити федеральні видатки
Київ • УНН
Апеляційний суд відхилив прохання адміністрації Трампа призупинити дію судової постанови про федеральні видатки. Білий дім заявив про продовження боротьби в суді, називаючи рішення "незаконними судовими заборонами".
Президент США Дональд Трамп у вівторок програв останній раунд судового розгляду щодо спроби його адміністрації заморозити федеральні видатки після того, як апеляційний суд відмовився призупинити дію судової постанови, яка зобов'язує уряд і далі виділяти кошти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Міністерство юстиції США звернулося до Бостонського апеляційного суду першого округу США з проханням призупинити дію постанови федерального судді Род-Айленда, ухваленої в понеділок, після того як було встановлено, що адміністрація проігнорувала його постанову від 31 січня, продовживши утримувати мільярди доларів федерального фінансування.
Міністерство юстиції США стверджує, що окружний суддя США Джон Макконнелл допустив "неприпустиме перевищення судових повноважень", оскільки повноваження Трампа за вказівкою відомствам виконувати дії, які відповідають його політичним уподобанням, "усталилися".
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Але апеляційна колегія з трьох суддів у найкоротші терміни заявила, що впевнена в тому, що Макконнелл швидко прояснить питання, порушені адміністрацією, зокрема те, що його указ забороняє Трампу здійснювати свої законні повноваження.
Це рішення стало першим великим юридичним викликом для адміністрації Трампа після його повернення на посаду 20 січня. Попри це, Білий дім заявив, що продовжить боротьбу в суді.
"Ці незаконні судові заборони є продовженням використання правосуддя як зброї проти президента Трампа", - заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.
Апеляційний суд 1-го округу ухвалив рішення про те, що Трамп, ключові члени його адміністрації та союзник-мільярдер Ілон Маск критикують суддів, які блокують важливі пункти порядку денного президента, у деяких випадках стверджуючи, що судді не мають повноважень втручатися в повноваження президента.
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