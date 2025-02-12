Апеляційний суд США відхилив спробу Трампа заморозити федеральні видатки

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 15111 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 53431 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128168 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186942 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150630 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140989 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118681 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108510 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103083 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146403 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 78164 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 34117 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 67844 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 82946 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 76884 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146403 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145346 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278954 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307718 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 27538 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 66713 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113071 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136027 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118187 перегляди
Актуальне
Апеляційний суд США відхилив спробу Трампа заморозити федеральні видатки

Апеляційний суд США відхилив спробу Трампа заморозити федеральні видатки

Київ • УНН

 • 25237 перегляди

Апеляційний суд відхилив прохання адміністрації Трампа призупинити дію судової постанови про федеральні видатки. Білий дім заявив про продовження боротьби в суді, називаючи рішення "незаконними судовими заборонами".

Президент США Дональд Трамп у вівторок програв останній раунд судового розгляду щодо спроби його адміністрації заморозити федеральні видатки після того, як апеляційний суд відмовився призупинити дію судової постанови, яка зобов'язує уряд і далі виділяти кошти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Міністерство юстиції США звернулося до Бостонського апеляційного суду першого округу США з проханням призупинити дію постанови федерального судді Род-Айленда, ухваленої в понеділок, після того як було встановлено, що адміністрація проігнорувала його постанову від 31 січня, продовживши утримувати мільярди доларів федерального фінансування.

Міністерство юстиції США стверджує, що окружний суддя США Джон Макконнелл допустив "неприпустиме перевищення судових повноважень", оскільки повноваження Трампа за вказівкою відомствам виконувати дії, які відповідають його політичним уподобанням, "усталилися".

Заради економії: Трамп може закрити у низці країн світу консульства США12.02.25, 08:23 • 29548 переглядiв

Але апеляційна колегія з трьох суддів у найкоротші терміни заявила, що впевнена в тому, що Макконнелл швидко прояснить питання, порушені адміністрацією, зокрема те, що його указ забороняє Трампу здійснювати свої законні повноваження.

Це рішення стало першим великим юридичним викликом для адміністрації Трампа після його повернення на посаду 20 січня. Попри це, Білий дім заявив, що продовжить боротьбу в суді.

"Ці незаконні судові заборони є продовженням використання правосуддя як зброї проти президента Трампа", - заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Апеляційний суд 1-го округу ухвалив рішення про те, що Трамп, ключові члени його адміністрації та союзник-мільярдер Ілон Маск критикують суддів, які блокують важливі пункти порядку денного президента, у деяких випадках стверджуючи, що судді не мають повноважень втручатися в повноваження президента.

Трамп наказав припинити виконання закону, який забороняє підкуп іноземних посадових осіб11.02.25, 10:36 • 24579 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
ministerstvo-yustytsii-sshaМіністерство юстиції США
bilyi-dimБілий дім
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами