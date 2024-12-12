Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

Американские законодатели хотят оценить, какими для Украины будут последствия прекращения американской поддержки. Для этого Конгресс требует от руководителей разведок предоставить аналитические отчеты в 90-дневный срок. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.

Документ дали название "Оценка вероятного хода войны в Украине".

Как пишет The Hill, детали отчета должны включать влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если Штаты продолжат или прекратят оборонную и экономическую поддержку, и если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ.

Конгресс США также хочет, чтобы руководители разведслужб оценили влияние возможного поражения Украины в войне на интересы национальной безопасности Штатов, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может иметь секретное приложение и направлен в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в коллегию по вопросам Вооруженных сил, иностранных дел и внешних отношений и ассигнований