Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины
Киев • УНН
Американские законодатели поручили руководителям разведслужб предоставить отчет о последствиях возможного прекращения помощи Украине. Отчет должен оценить влияние на ход войны и угрозы от потенциальных противников США.
Американские законодатели хотят оценить, какими для Украины будут последствия прекращения американской поддержки. Для этого Конгресс требует от руководителей разведок предоставить аналитические отчеты в 90-дневный срок. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.
Детали
Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.
Документ дали название "Оценка вероятного хода войны в Украине".
Как пишет The Hill, детали отчета должны включать влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если Штаты продолжат или прекратят оборонную и экономическую поддержку, и если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ.
Конгресс США также хочет, чтобы руководители разведслужб оценили влияние возможного поражения Украины в войне на интересы национальной безопасности Штатов, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может иметь секретное приложение и направлен в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в коллегию по вопросам Вооруженных сил, иностранных дел и внешних отношений и ассигнований
Законодатели призывают подать отчет в течение 90 дней после подписания Закона о разрешении на национальную оборону.
Напомним
Администрация Байдена объявила новый пакет помощи по безопасности для Украины на 988 млн долларов через USAI. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, беспилотники и комплектующие для ремонта техники.