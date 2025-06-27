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Белый дом ограничит обмен разведданными с Конгрессом после утечки предыдущего отчета об ударах по Ирану

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Администрация США намерена ограничить обмен секретными разведданными с Конгрессом из-за утечки предварительной оценки ущерба от ударов по Ирану. Это решение последовало за публикацией данных о временном прекращении ядерной программы Ирана.

Белый дом ограничит обмен разведданными с Конгрессом после утечки предыдущего отчета об ударах по Ирану

Белый дом намерен ограничить обмен разведданными с членами Конгресса США. Это произошло после того, как в сеть просочилась предварительная оценка ущерба, нанесенного ударами США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, администрация планирует публиковать меньше информации в CAPNET. Речь идет о системе, которая используется для обмена секретными материалами с Конгрессом.

Решение, которое, судя по всему, не понравится демократам, было принято в момент, когда высшие должностные лица правительства должны были провести в четверг днем секретный брифинг для членов Сената по поводу забастовок.

Отмечается, что Axios первым сообщил о намерении Белого дома ограничить объем информации, предоставляемой Конгрессу.

В четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил возмущение президента США Дональда Трампа, а также его союзников - относительно сообщения о ранней оценке Агентства военной разведки ударов США по Ирану. В ней говорилось о том, что ядерная программа страны была приостановлена всего на 3-6 месяцев.

Произошла утечка, и мы пытаемся докопаться до сути. То, что произошло, опасно и бессмысленно. Мы решим эту проблему и сохраним координацию

- сказал Джонсон.

На вопрос, считает ли он, что утечка произошла из Конгресса, спикер ответил: "Это мои подозрения".

Несмотря на "репрессии" администрации и подозрения Джонсона, пока неизвестно, исходила ли утечка от члена Конгресса.

Однако NBC News отмечало, что законодатели имели доступ к первоначальной оценке ударов от разведки и могли просматривать ее в безопасном месте в Капитолии.

Спутниковые снимки указывают на серьезные повреждения на иранском ядерном объекте в Фордо, но сомнения остаются - Reuters23.06.25, 09:58 • 3650 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Майк Джонсон
Разведывательное управление Министерства обороны
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Иран
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