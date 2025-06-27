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Білий дім обмежить обмін розвідданими з Конгресом після витоку попереднього звіту про удари по Ірану

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Адміністрація США має намір обмежити обмін секретними розвідданими з Конгресом через витік попередньої оцінки збитків від ударів по Ірану. Це рішення послідувало за публікацією даних про тимчасове припинення ядерної програми Ірану.

Білий дім обмежить обмін розвідданими з Конгресом після витоку попереднього звіту про удари по Ірану

Білий дім має намір обмежити обмін розвідданими з членами Конгресу США. Це сталося після того, як у мережу просочилася попередня оцінка збитків, завданих ударами США по ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За словами високопоставленого представника Білого дому, адміністрація планує публікувати менше інформації в CAPNET. Йдеться про систему, яка використовується для обміну секретними матеріалами з Конгресом.

Рішення, яке, судячи з усього, не сподобається демократам, було ухвалене в момент, коли вищі посадові особи уряду мали провести в четвер удень секретний брифінг для членів Сенату з приводу страйків.

Зазначається, що Axios першим повідомило про намір Білого дому обмежити обсяг інформації, що надається Конгресу.

У четвер спікер Палати представників Майк Джонсон висловив обурення президента США Дональда Трампа, а також його союзників - щодо повідомлення про ранню оцінку Агентства військової розвідки ударів США по Ірану. У ній йшлося про те, що ядерна програма країни була припинена всього на 3-6 місяців.

Стався витік, і ми намагаємося докопатися до суті. Те, що сталося, небезпечно і безглуздо. Ми вирішимо цю проблему і збережемо координацію

- сказав Джонсон.

На запитання, чи вважає він, що витік стався з Конгресу, спікер відповів: "Це мої підозри".

Незважаючи на "репресії" адміністрації та підозри Джонсона, поки що невідомо, чи виходив витік від члена Конгресу.

Однак NBC News зазначало, що законодавці мали доступ до початкової оцінки ударів від розвідки і могли переглядати її в безпечному місці в Капітолії.

Супутникові знімки вказують на серйозні пошкодження на іранському ядерному об'єкті у Фордо, але сумніви залишаються - Reuters23.06.25, 09:58 • 3650 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
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Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Іран
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