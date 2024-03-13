Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США - Пентагон

Ведущий сотрудник разведывательного управления Министерства обороны США, в своем недавнем докладе заявил, что Китай развивает самый большой арсенал гиперзвукового оружия; россия имеет три типа гиперзвукового оружия, причем оно было применено для ударов по Украине. Кроме того сообщается, что США пока не развернули ни одной единицы гиперзвукового оружия, хотя речь идет о миллиардах долларов для данной отрасли.

Об этом передает УНН со ссылкой на Голос Америки и Bloomberg.

Детали

Китай значительно опережает россию и даже Соединенные Штаты в области гиперзвукового оружия, сосредоточив самый большой арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки.

Об этом заявил один из экспертов разведывательного управления Министерства обороны США, во время своего выступления на слушаниях в Конгрессе.

Самой эффективной он назвал ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров.

По словам старшего аналитика оборонной разведки США Джеффри Маккормика, Китай имеет самый большой гиперзвуковой арсенал в мире. За последние 20 лет Пекин инвестировал значительные средства в развитие обычных и ядерных технологий

Важно также отметить, что согласно информации Пентагона, в распоряжении у рф есть три типа гиперзвукового оружия, которое уже применяли для ударов по Украине.

Согласно вечернему брифингу Bloomberg США потратили 12 миллиардов долларов на гиперзвуковое оружие, но о его развертывании пока неизвестно.

Справочно

Гиперзвуковое оружие может двигаться в пять раз быстрее звука, что затрудняет его перехват существующими оборонительными системами.

Напомним,

Пентагон заявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты.

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