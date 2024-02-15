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Пентагон оголосив про успішний запуск шести супутників стеження гіперзвукової та балістичної зброї

Пентагон оголосив про успішний запуск шести супутників стеження гіперзвукової та балістичної зброї

Київ • УНН

 • 21124 перегляди

Пентагон оголосив про успішний запуск шести супутників, які відстежуватимуть гіперзвукові та балістичні ракети і стануть частиною системи стеження за винищувачами.

Пентагон заявив про успішний запуск шести супутників, які відстежуватимуть гіперзвукові та балістичні ракети. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Пентагону.

У середу Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічних розробок (SDA) підтвердили успішний запуск шести супутників на низьку навколоземну орбіту о 17:30 за східним часом з Космічного стартового комплексу 40 на мисі Канаверал ракетою Falcon 9 компанії SpaceX

- йдеться у повідомленні Пентагону.

Деталі

Як зазначається, на орбіту були успішно доставлені два супутники, які оснащені пристроями для відстежування гиперзвукових та балістичних ракет. Інші чотири апарати стануть частиною системи стеження за винищувачами.

Зараз супутники проходять початкові випробування і перевірку.

Повідомляється, що після запуску двох експериментальних систем необхідно буде два роки для випробувань на орбіті.

Протягом наступних кількох тижнів інженери проведуть перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють і взаємодіють з іншими системами так, як очікувалося.

США вже понад рік стурбовані потенційною розробкою росією протисупутникової ядерної зброї - Politico15.02.24, 10:36 • 22459 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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