США вже понад рік стурбовані потенційною розробкою росією протисупутникової ядерної зброї - Politico

Сполучені Штати вже понад року стурбовані потенційним створенням і розгортанням росією протисупутникової ядерної зброї, пише Politico із посиланням на джерело, знайоме із розвідкою, інформує УНН.

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Як пише видання, джерела не надали додаткових подробиць щодо інформації. Втім один із них зазначив, що США вже більше року стурбовані потенційним створенням і розгортанням росією протисупутникової ядерної зброї - проти якої США та інші країни не можуть адекватно захистити.

Видання припускає, що голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер своєю заявою "про національну загрозу" міг намагатися "забити тривогу" з приводу досягнень росії в космосі, щоб підкреслити необхідність для законодавців схвалити додаткову допомогу Україні.

Один із членів комітету з розвідки Палати представників сказав, що дані розвідки "тривожні". Інший сказав, що "це серйозна проблема, але не миттєва криза".

Є й низка інших питань, які адміністрація вважає важливими у зв'язку з діяльністю росії в космосі.

Адміністрація також стурбована російською гіперзвуковою крилатою ракетою 3М22 "Циркон", яка призначена для нанесення ударів по наземних і морських цілях. Гіперзвукова ракета надійшла на озброєння минулого року на борту російського фрегата.

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Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експерти після проведених досліджень першими офіційно повідомили, що 7 лютого під час удару по Україні рф застосувала ракети "Циркон".

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Згодом Рувін уточнив, що у небі над Київщиною були збиті два "Циркони". Ракета не відповідає заявленим росією характеристикам і не містить жодних новітніх технологій.

"Ракета летіла зі швидкістю не більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: у деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки. Є новітні речі безпосередньо у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає. Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - розповів Рувін.

Проаналізувавши інформацію КНДІСЕ, розвідка Великої Британії припускає, що для запуску "Циркону" по Україні рф могла використати наземний комплекс берегової оборони К-300.