США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico

Соединенные Штаты уже более года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием россией противоспутникового ядерного оружия, пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с разведкой, информирует УНН.

Детали

Как пишет издание, источники не предоставили дополнительных подробностей относительно информации. Впрочем один из них отметил, что США уже больше года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием россией противоспутникового ядерного оружия - против которого США и другие страны не могут адекватно защитить.

Издание предполагает, что председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер своим заявлением "о национальной угрозе" мог пытаться "забить тревогу" по поводу достижений России в космосе, чтобы подчеркнуть необходимость для законодателей одобрить дополнительную помощь Украине.

Один из членов комитета по разведке Палаты представителей сказал, что данные разведки "тревожные". Другой сказал, что "это серьезная проблема, но не мгновенный кризис".

Есть и ряд других вопросов, которые администрация считает важными в связи с деятельностью России в космосе.

Администрация также обеспокоена российской гиперзвуковой крылатой ракетой 3М22 "Циркон", которая предназначена для нанесения ударов по наземным и морским целям. Гиперзвуковая ракета поступила на вооружение в прошлом году на борту российского фрегата.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных эксперты после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Впоследствии Рувин уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным Россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.

Проанализировав информацию КНИИСЭ, разведка Великобританиипредполагает, что для запуска "Циркона" по Украине рф могла использовать наземный комплекс береговой обороны К-300.