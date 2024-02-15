Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия

Пентагон заявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Пентагона.

В среду Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космических разработок (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на низкую околоземную орбиту в 17:30 по восточному времени с Космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX - говорится в сообщении Пентагона.

Детали

Как отмечается, на орбиту были успешно доставлены два спутника, которые оснащены устройствами для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет. Другие четыре аппарата станут частью системы слежения за истребителями.

Сейчас спутники проходят начальные испытания и проверку.

Сообщается, что после запуска двух экспериментальных систем необходимо будет два года для испытаний на орбите.

В течение следующих нескольких недель инженеры проведут проверки, чтобы убедиться, что спутники работают и взаимодействуют с другими системами так, как ожидалось.

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