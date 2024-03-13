В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

В интервью российским государственным СМИ, президент рф Владимир Путин заявил, что россия готова к возможности ядерной войны, хотя такой сценарий не стоит на повестке дня, передает УНН с ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Если возникнет угроза государственности страны-агрессора, тогда как провозгласил президент россии владимир путин, выступая за несколько дней до президентских выборов 15-17 марта, - "с военно-технической точки зрения" в рф "безусловно, готовы" к применению ядерного оружия.

Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Вместе с тем, путин заверил, что сценарий ядерной войны не был запущен в действие и что он не видит необходимости использовать это оружие в Украине.

О готовности применить ядерное оружие, российский лидер неоднократно говорил с момента начала вторжения рф в Украину в феврале 2022 года. Последняя такая угроза прозвучала в его обращении к народу в прошлом месяце, когда он предупредил Запад, что углубление его участия в боевых действиях в Украине может привести к ядерной войне.

В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW