Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны
Специальный посланник Китая Ли Хуэй обсудил с французскими чиновниками войну россии против Украины, подчеркнув необходимость охлаждения ситуации, поиска путей прекращения огня и скорейшего окончания войны.
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит "Мегабанку", находящемуся в процессе ликвидации.
Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 10 копеек, установив официальный курс на уровне 38,4924 UAH/USD.
россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА
россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 64 взрыва, повредив 30 квартир в жилом доме, есть пострадавшие.
Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет
Российские войска обстреляли 9 областей Украины, атаковав 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.
По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул
На период весенних школьных каникул в Украине Укрзализныця назначает дополнительные поезда по таким популярным направлениям, как Львов, Ивано-Франковск, Ворохта и другие.
В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера
Демократы в Палате представителей собрали более 160 подписей из 218 необходимых за петицию, которая позволит вынести на голосование пакет помощи Украине в обход спикера.
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА
Российские войска 12 марта обстреляли жилые дома в селе Дмитровка и акваторию Очаковской громады Николаевской области, нанеся разрушения, но обошлось без жертв.
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения
На улице Гната Хоткевича в Киеве прорвало трубу, что привело к затруднению движения транспорта, но ремонтные работы продолжаются, не влияя на тепло- и горячее водоснабжение.
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом
Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.