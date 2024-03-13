Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудил с с представителями МИД Франции войну рф против Украины, подчеркнув необходимость охлаждения ситуации и поиска выхода для прекращения огня и окончания войны, сообщили в МИД Китая 13 марта, пишет УНН.

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Как сообщается, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй провел в Париже переговоры с заместителем генерального директора по политике и безопасности Министерства иностранных дел Франции Джонатаном Лакотом "для обмена обширными мнениями по китайско-французским отношениям, украинскому кризису и других вопросах, представляющих общий интерес" 11 марта.

"Ли Хуэй представил ситуацию в этом раунде челночной дипломатии и сказал, что самое срочное в настоящее время - охладить ситуацию и найти выход, чтобы прекратить огонь и закончить войну как можно скорее", - говорится в сообщении.

"Китай готов продолжать поддерживать тесные контакты с Францией по вопросу украинского кризиса", - указали в МИД Китая.

Лакот, как сообщается, "высоко оценил усилия Китая по посредничеству в украинском кризисе, поблагодарил представителя Ли Хуэя за представление ситуации и сказал, что украинский кризис оказал влияние на европейскую безопасность и международный порядок". "Члены Совета Безопасности ООН несут большую ответственность и обязательства по совместному содействию правильному разрешению кризиса. Франция готова продолжать общение с Китаем по этому вопросу на всех уровнях", - цитирует его МИД Китая.

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