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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 13:55  •  10703 просмотра

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Немецкие и китайские чиновники обсудили потенциальную мирную конференцию в Швейцарии по войне россии против Украины, но Китай не представил никаких новых инициатив.

Госсекретарь иностранных дел Германии Томас Беггер провел в субботу в Берлине переговоры со специальным представителем Китая по Украине Ли Хуэем, сообщает tagesschau, пишет УНН.

"Была в частности дискуссия о возможной мирной конференции в Швейцарии", - сказал спикер МИД ФРГ. Однако во время конструктивного разговора стали понятными известные различия между позициями Китая и ЕС относительно агрессивной войны россии против Украины, добавил он. Китай также не представил никаких новых инициатив.

"Мы еще раз подчеркнули, что позиция Китая по этому ключевому вопросу влияет на отношения между Германией и Китаем, а также ЕС и Китаем", - подчеркнул представитель МИД Германии. Он отметил, что федеральное правительство ясно дало понять, насколько важно бороться с уклонением от санкций китайскими компаниями и так называемыми товарами двойного назначения, которые россия может использовать в войне против Украины.

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину8 марта 2024, 11:08 • 97247 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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