Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Вчера, 7 марта, спецпредставитель Китая по делам Евразии Лу Хуэй посетил Украину. Во время визита стороны провели откровенные и дружеские переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Китая, пишет УНН.

Детали

Как пишет МИД, во время визита спецпредставитель провел откровенные и дружеские переговоры относительно украинско-китайских отношений, а также войны на территории Украины с: Андреем Ермаком, главой Офиса президента; Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины; Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.

А также присутствовали: Фань Сяньжун, посол Китая в Украине; Павел Рябикин, посол Украины в Китае; Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики и другие официальные лица.

Отмечается, что вечером того же дня спецпредставитель Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и покинул Киев поездом.

Напомним

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины приняли участие в брифинге для китайской правительственной делегации, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, включая ситуацию на поле боя, обмен пленными, гражданских заложников и депортированных украинских детей, а также продемонстрировали доказательства использования Россией северокорейских боеприпасов против Украины.