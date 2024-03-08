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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 11:08  •  9419 просмотра

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Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Лу Хуэй посетил Украину, проведя с украинскими чиновниками откровенные и дружеские переговоры об украинско-китайских отношениях.

Вчера, 7 марта, спецпредставитель Китая по делам Евразии Лу Хуэй посетил Украину. Во время визита стороны провели откровенные и дружеские переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Китая, пишет УНН.

Детали

Как пишет МИД, во время визита спецпредставитель провел откровенные и дружеские переговоры относительно украинско-китайских отношений, а также войны на территории Украины с: Андреем Ермаком, главой Офиса президента; Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины; Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.

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А также присутствовали: Фань Сяньжун, посол Китая в Украине; Павел Рябикин, посол Украины в Китае; Светлана Гринчук, заместитель министра энергетики и другие официальные лица.

Отмечается, что вечером того же дня спецпредставитель Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и покинул Киев поездом.

Напомним

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины приняли участие в брифинге для китайской правительственной делегации, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, включая ситуацию на поле боя, обмен пленными, гражданских заложников и депортированных украинских детей, а также продемонстрировали доказательства использования Россией северокорейских боеприпасов против Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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