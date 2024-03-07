Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

В Офисе Президента приняли китайскую делегацию. С визитом посетил специальный представитель правительства Китайской Народной Республики (КНР) по вопросам Евразии Ли Хуэе. Как встречали гостей и о чем говорили рассказали в пресс-службе Официального представительства Президента, передает УНН.

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Отмечается, что с китайскими делегатами украинская сторона провела брифинг по ситуации с безопасностью в Украине, который возглавил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Мы ценим партнерство с Китаем и надеемся, что сегодняшние переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению наших отношений. ... Очень важно, чтобы вы услышали о ситуации на фронте, о том, что происходит и где мы находимся, из первых уст. - сказал Андрей Ермак, приветствуя гостей в Киеве.

В ОП отметили, что Ли Хуэй посещает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ уже второй раз. Поездка осуществляется во исполнение предварительных двусторонних договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля 2023 года.

В рамках диалога китайскую делегацию проинформировали о ситуации на поле боя, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей.

Китайским гостям наглядно продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР и другие элементы средств поражения, которые были переданы России и применяются ею для атак по территории Украины.

Владислав Власюк отметил, что россия использует запчасти из третьих стран для производства вооружения, в том числе ударных БпЛА "Шахед", разведывательных дронов, ракет, оптических приборов, навигационных систем и деталей к самолетам.

Со своей стороны Роман Машовец отметил, что эти составляющие становятся частями средств поражения, которые применяются против гражданских граждан Украины.

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Кроме этого брифинга в четверг состоялись отдельные встречи руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со специальным представителем правительства Китая Ли Хуэем.

На этих переговорах стороны обсудили перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе Украинской формулы мира.

Среди прочего был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороны в прекращении насильственной депортации украинских детей и обмене пленными. А также демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечения ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства.

Андрей Ермак рассказал о мерах по реализации Формулы мира и о подготовке к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Глава Офиса Главы государства подчеркнул важность как можно более широкой поддержки всеми странами мира Украинской формулы мира.

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