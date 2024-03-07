Візит делегації з Китаю на чолі з Лі Хуеє: які зустрічі відбулись, про що говорили

В Офісі Президента прийняли китайську делегацію. З візитом завітав спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки (КНР) з питань Євразії Лі Хуеє. Як зустрічали гостей та про що говорили розповіли у пресслужбі Офіційного представництва Президента, передає УНН.

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Зазначається, що із китайськими делегатами українська сторона провела брифінг щодо безпекової ситуації в Україні, який очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємося, що сьогоднішні перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин. … Дуже важливо, щоб ви почули про ситуацію на фронті, про те, що відбувається та де ми перебуваємо, з перших вуст. – сказав Андрій Єрмак, вітаючи гостей у Києві.

В ОП відзначили, що Лі Хуей відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення рф вже вдруге. Поїздка здійснюється на виконання попередніх двосторонніх домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна 26 квітня 2023 року.

У межах діалогу китайську делегацію поінформували про ситуацію на полі бою, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих росією українських дітей.

Китайським гостям наочно продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані росії та застосовуються нею для атак по території України.

Владислав Власюк наголосив, що росія використовує запчастини з третіх країн для виробництва озброєння, зокрема й ударних БпЛА "Шахед", розвідувальних дронів, ракет, оптичних приладів, навігаційних систем й деталей до літаків.

Зі свого боку Роман Машовець наголосив, що ці складники стають частинами засобів ураження, котрі застосовуються проти цивільних громадян України.

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Крім цього брифінгу у четвер відбулись окремі зустрічі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака й першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі спеціальним представником уряду Китаю Лі Хуеєм.

На цих перемовинах сторони обговорили перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі Української формули миру.

Серед іншого було порушене питання про можливості сприяння китайської сторони у припиненні насильницької депортації українських дітей й обміні полоненими. А також демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантування ядерної безпеки й інших міжнародних ініціатив нашої держави.

Андрій Єрмак розповів про заходи з реалізації Формули миру та про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Очільник Офісу Глави держави наголосив на важливості якомога ширшої підтримки всіма країнами світу Української формули миру.

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