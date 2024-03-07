Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції, на яку погодяться Україна та росія
Київ • УНН
Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції, визнаної Україною і росією, для обговорення мирних планів та врегулювання "кризи" в Україні.
Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку визнають Україна та росія. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час пресконференції, пише УНН з посиланням на ECNS.
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Під час брифінгу під час сесії Всекитайських зборів народних представників Ван І сказав, що подібна конференція має забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів.
Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку погодяться і Україна, і росія, в якій усі сторони братимуть участь на рівних правах і матимуть можливість неупереджено та чесно обговорити всі мирні плани. Усі конфлікти мають закінчуватися за столом переговорів. Що раніше почнуться переговори, то швидше настане мир
Він додав, що зусилля Китаю спрямовані на те, щоб прокласти шлях до припинення "конфлікту", як він визначив війну в Україні, і початку мирних переговорів.
Глава МЗС Китаю наголосив, що минулий досвід свідчить, що затягування "конфлікту" тягне за собою лише більшу ескалацію до "немислимих масштабів". За його словами, неправильне сприйняття і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.
Уроки з цього приводу не повинні бути забуті
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