Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, на которую согласятся Украина и россия
Киев • УНН
Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной Украиной и россией, для обсуждения мирных планов и урегулирования "кризиса" в Украине.
Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую признают Украина и россия. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ECNS.
Детали
Во время брифинга во время сессии Всекитайского собрания народных представителей Ван И сказал, что подобная конференция должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов.
Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы. Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров. Чем раньше начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир
Он добавил, что усилия Китая направлены на то, чтобы проложить путь к прекращению "конфликта", как он определил войну в Украине, и началу мирных переговоров.
Глава МИД Китая подчеркнул, что прошлый опыт свидетельствует, что затягивание "конфликта" влечет за собой лишь большую эскалацию до "немыслимых масштабов". По его словам, неправильное восприятие и просчеты будут накапливаться и могут привести к еще большему кризису, если мирные переговоры не состоятся.
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