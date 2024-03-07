Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, на которую согласятся Украина и россия

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую признают Украина и россия. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на ECNS.

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Во время брифинга во время сессии Всекитайского собрания народных представителей Ван И сказал, что подобная конференция должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов.

Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы. Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров. Чем раньше начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир - сказал Ван И.

Он добавил, что усилия Китая направлены на то, чтобы проложить путь к прекращению "конфликта", как он определил войну в Украине, и началу мирных переговоров.

Глава МИД Китая подчеркнул, что прошлый опыт свидетельствует, что затягивание "конфликта" влечет за собой лишь большую эскалацию до "немыслимых масштабов". По его словам, неправильное восприятие и просчеты будут накапливаться и могут привести к еще большему кризису, если мирные переговоры не состоятся.

Уроки по этому поводу не должны быть забыты - сказал Ван И.

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