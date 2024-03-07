У Японії стурбовані, що Китай і росія значно зміцнили свої військові зв'язки за останні роки
Київ • УНН
Японія серйозно занепокоєна тіснішою військовою співпрацею між Китаєм і Росією у світлі власної безпеки та безпеки регіону.
Заяви Китаю про готовність працювати з росією у військовому секторі викликає серйозну реакцію в Японії, - вищий представник уряду у Токіо заявив, що в світлі безпеки Японії, є значна стурбованість посиленням військової співпраці між Китаєм та рф.
Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Високопоставлений представник уряду Японії заявив у четвер, що Токіо серйозно занепокоєний тіснішою військовою співпрацею між Китаєм і Росією у світлі безпеки Японії і всього регіону.
Наша країна має намір уважно стежити за розвитком китайсько-російських відносин
Доповнення
Китай і росія, які значно зміцнили свої зв'язки в останні роки, створили "нову модель" відносин між великими державами, заявив у четвер, 7 березня, глава китайської дипломатії Ван І.
Новий тип відносин "повністю відрізняється від старої епохи холодної війни" і "базується на неприєднанні, неконфронтації і не спрямований проти третіх сторін", заявив Ван І на прес-конференції, що відбулася в кулуарах щорічної сесії парламенту, головної політичної події року в Китаї.
Він також заявив, що "американська сторона продовжує хибне сприйняття Китаю, і обіцянки, які вона дала, насправді не були виконані. Методи придушення Китаю постійно оновлюються, а список односторонніх санкцій постійно розширюється".
Нагадаємо
Японія візьме участь у навчаннях з космічної оборони під проводом Франції разом з країнами-членами і партнерами НАТО з метою протидії поточним і майбутнім загрозам у космосі.