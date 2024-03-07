В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы
Киев • УНН
Япония серьезно обеспокоена более тесным военным сотрудничеством между Китаем и россией в свете собственной безопасности и безопасности региона.
Заявления Китая о готовности работать с россией в военном секторе вызывает серьезную реакцию в Японии, - высший представитель правительства в Токио заявил, что в свете безопасности Японии, есть значительная обеспокоенность усилением военного сотрудничества между Китаем и рф.
Об этом пишет УНН с ссылкой на Reuters.
Детали
Высокопоставленный представитель правительства Японии заявил в четверг, что Токио серьезно обеспокоен более тесным военным сотрудничеством между Китаем и Россией в свете безопасности Японии и всего региона.
Наша страна намерена внимательно следить за развитием китайско-российских отношений
Дополнение
Китай и россия, которые значительно укрепили свои связи в последние годы, создали "новую модель" отношений между великими державами, заявил в четверг, 7 марта, глава китайской дипломатии Ван И.
Новый тип отношений "полностью отличается от старой эпохи холодной войны" и "базируется на неприсоединении, неконфронтации и не направлен против третьих сторон", заявил Ван И на пресс-конференции, состоявшейся в кулуарах ежегодной сессии парламента, главного политического события года в Китае.
Он также заявил, что "американская сторона продолжает ложное восприятие Китаяю, и обещания, которые она дала, на самом деле не были выполнены. Методы подавления Китая постоянно обновляются, а список односторонних санкций постоянно расширяется".
Напомним,
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