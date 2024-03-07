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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы

В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 11:26  •  5400 просмотра

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Япония серьезно обеспокоена более тесным военным сотрудничеством между Китаем и россией в свете собственной безопасности и безопасности региона.

Заявления Китая о готовности работать с россией в военном секторе вызывает серьезную реакцию в Японии, - высший представитель правительства в Токио заявил, что в свете безопасности Японии, есть значительная обеспокоенность усилением военного сотрудничества между Китаем и рф.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Reuters.

Детали

Высокопоставленный представитель правительства Японии заявил в четверг, что Токио серьезно обеспокоен более тесным военным сотрудничеством между Китаем и Россией в свете безопасности Японии и всего региона.

Наша страна намерена внимательно следить за развитием китайско-российских отношений

- заявил на очередной пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяши.

Дополнение

Китай и россия, которые значительно укрепили свои связи в последние годы, создали "новую модель" отношений между великими державами, заявил в четверг, 7 марта, глава китайской дипломатии Ван И.

Новый тип отношений "полностью отличается от старой эпохи холодной войны" и "базируется на неприсоединении, неконфронтации и не направлен против третьих сторон", заявил Ван И на пресс-конференции, состоявшейся в кулуарах ежегодной сессии парламента, главного политического события года в Китае.

Он также заявил, что "американская сторона продолжает ложное восприятие Китаяю, и обещания, которые она дала, на самом деле не были выполнены. Методы подавления Китая постоянно обновляются, а список односторонних санкций постоянно расширяется".

Напомним,

Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франциии вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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